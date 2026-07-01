Ako ste prespavali: Francuska i Meksiko uvjerljivo do osmine finala Svjetskog prvenstva

U noći s utorka na srijedu po hrvatskom vremenu odigrane su dvije utakmice šesnaestine finala na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Dalje su prošli Francuska i Meksiko.

Francuski nogometaši izborili su osminu finala Svjetskog prvenstva svladavši u New Yorku Švedsku s glatkih 3-0 (1-0).

Golove su za Francuze postigli Kylian Mbappe (45, 74) i Bradley Barcola (53).

Mbappeu sada ima šest golova na ovom prvenstvu, čime se izjednačio s prvim topnikom mundijala Leom Messijem. Također,Mbappe je stigao i do 18. pogodaka na Svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Miroslava Klosea na drugom mjestu vječne ljestvice strijelaca na Svjetskim prvenstvima. Ispred njega je sad samo Messi, koji ima 19 golova.

Francuzima je to ovo četvrta pobjeda u nizu na ovom mundijalu, a u osmini finala igrat će 4. srpnja u Philadelphiji protiv Paragvaja, koji je izbacio Njemačku.

Nogometaši Meksika izborili su plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što su u Mexico Cityju pobijedili Ekvador sa 2-0.

Prvi put nakon 40 godina Meksiko je prošao prvu utakmicu u nokaut fazi SP-a. Posljednji put to im je uspjelo 1986. godine kada su dogurali do četvrtfinala.

Nakon toga čak sedam puta u nizu "El Tri" je gubio prvu utakmicu nakon natjecanja po skupinama, dok u Katru nisu prošli niti skupinu.

Ovoga puta Meksiko je projurio kroz skupinu s tri pobjede, a potom je porazio Ekvador sa 2-0 upisavši i četvrtu uzastopnu pobjedu.

Meksiko je u skupini pobijedio Južnu Afriku (2-0), Južnu Koreju (1-0) i Češku (3-0), dok je Ekvador prošao kroz skupinu kao treći sa četiri boda, iza Njemačka i Obale Bjelokosti sa po čest bodova.

Utakmica je kasnila 60 minuta zbog grmljavinskog nevremena koje je pogodilo Mexico City, a kada je krenula uslijedila je "oluja domaćina".

Meksiko je u prvom poluvremenu odigrao sjano i nije dozvolio Ekvadorcima da dođu do zraka. Domaćin je poveo u 22. minuti lijepim golom Juliana Quinonesa.

Roberto Alvarado je dugačkom loptom gurnuo Quinonesa u kontru. Napadač saudijskog Al-Qadsiaha je projurio po lijevom krilu, ušao u kazneni prostor, slomio suparnika i sjajnim udarcem pogodio za 1-0.

Devet minuta kasnije Meksiko je stigao i do drugog gola. Nakon što je Joel Ordonez izgubio loptu, uslijedila je sjajna akcija domaćina. Mora je uposlio Quininoesa, koji je produžio do Raula Jimeneza, a ovaj s ruba šesnaesterca i pogodio desne rašlje.