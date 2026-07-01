Kolaps na A4: Kolona prema Zagrebu 15 kilometara, doznali što smo se događa

Kako javlja HAK, zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan – Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok, na 94. km u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Kolona je prema zadnjim informacijama duga 15 kilometara, a u smjeru Goričana kolona je ﻿oko ﻿2 km﻿. Kako su za Večernji list kazali iz zagrebačke policije oko 5,53 sati došlo je prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo teretno vozilo i osobni automobil. Ozlijeđenih nema, a nastala je samo materijalna šteta.

Naime, na tom dijelu dionice su i radovi, a velikoj koloni kumovala je i prometna nesreće. Ipak, policija kaže da se promet odvija, a očevid je u tijeku.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.