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Kolaps na A4: Kolona prema Zagrebu 15 kilometara, doznali što smo se događa

HAK
HAK
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
01.07.2026.
u 08:45

Kako su za kazali iz zagrebačke policije oko 5, 53 sati došlo je prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo teretno vozilo i osobni automobil

Kako javlja HAK, zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan – Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok, na 94. km u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom usporeno u koloni. Kolona je prema zadnjim informacijama duga 15 kilometara, a u smjeru Goričana kolona je ﻿oko ﻿2 km﻿. Kako su za Večernji list kazali iz zagrebačke policije oko 5,53 sati došlo je prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo teretno vozilo i osobni automobil. Ozlijeđenih nema, a nastala je samo materijalna šteta.

Naime, na tom dijelu dionice su i radovi, a velikoj koloni kumovala je i prometna nesreće. Ipak, policija kaže da se promet odvija, a očevid je u tijeku. 

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

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Ključne riječi
autocesta A4

Komentara 1

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BL
Bloomberg
08:46 01.07.2026.

SPUSTITE ZBUNJENOG, JA SAM ZASTOR!!! tako izgleda vaš naslov....

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