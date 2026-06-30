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Piše Bojana Radović

Da je netko 80-ih napisao komediju o muškarcima koji kleče na trgu i mole za čednost žena, bila bi to prvoklasna satira

BOŠKO ĐORĐEVIĆ/ATELJE 212
Autor
Bojana Radović
30.06.2026.
u 11:24

Obljetnički i slavljenički 50. Dani satire Fadila Hadžića pokazali su da je upravo satira kazališna forma kojoj prijeti izumiranje, jer na festivalu satire zapravo smo vidjeli najmanje – satire. Ali u ovo doba kada svaki televizijski Dnevnik 'nadigra' i najbolju satiričku predstavu, izbornici Vedrani Klepica treba zahvaliti na iskrenosti koju nam je servirala

Pedeset godina jednog kazališnog festivala, i to međunarodnog, zaista je respektabilna obljetnica. Upravo toliko zaokružili su Dani satire Fadila Hadžića, festival koji je nadživio državu u kojoj je nastao, uspješno prešao iz socijalizma u kapitalizam, preživio čak i promjenu imena kazališta u kojem je osnovan i u čijem se okrilju organizira već pola stoljeća, da bi danas s ponosom nosio ime svog osnivača. Ovaj obljetnički i slavljenički festival pokazao je da je upravo satira kazališna forma kojoj prijeti izumiranje, jer na festivalu satire zapravo smo vidjeli najmanje – satire.

Ključne riječi
Vedrana Klepica Bojana Radović kazalište Satira Dani satire Fadila Hadžića dani satire

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