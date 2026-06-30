Da je netko 80-ih napisao komediju o muškarcima koji kleče na trgu i mole za čednost žena, bila bi to prvoklasna satira

Pedeset godina jednog kazališnog festivala, i to međunarodnog, zaista je respektabilna obljetnica. Upravo toliko zaokružili su Dani satire Fadila Hadžića, festival koji je nadživio državu u kojoj je nastao, uspješno prešao iz socijalizma u kapitalizam, preživio čak i promjenu imena kazališta u kojem je osnovan i u čijem se okrilju organizira već pola stoljeća, da bi danas s ponosom nosio ime svog osnivača. Ovaj obljetnički i slavljenički festival pokazao je da je upravo satira kazališna forma kojoj prijeti izumiranje, jer na festivalu satire zapravo smo vidjeli najmanje – satire.