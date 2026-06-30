Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRIZA S GORIVOM DILJEM ZEMLJE

Ukrajinski dronovi pogodili su 8 od 10 najvećih ruskih rafinerija

Autor
Danijel Prerad
30.06.2026.
u 22:40

Samo dvije rafinerije među deset najvećih u Rusiji ostale su netaknute. To su Omska naftna rafinerija u Omskoj regiji, koja je najveća rafinerija u Rusiji i Angarska petrokemijska tvrtka u Irkutskoj regiji

Do kraja lipnja 2026. ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su osam od deset najvećih ruskih rafinerija nafte po kapacitetu prerade sirove nafte pa mnogi analitičari ističu kako ukrajinske "sankcije" itekako djeluju. Ukrajinske snage, naime, sustavno ciljaju ruske rafinerije nafte svojim dronovima dugog dometa. Do kraja lipnja 2026. nijedna veća rafinerija u europskom dijelu Rusije nije izbjegla napad ukrajinskih dronova. Mnoge su pogođene više puta, a napadi su prisilili tvornice da smanje ili zaustave proizvodnju, što je izazvalo veliku krizu s gorivom diljem zemlje.

Ključne riječi
rafinerije dronovi rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

Komentara 3

Pogledaj Sve
HO
homofobic
23:42 30.06.2026.

ruSSi su rat izgubili jedino to Vladolf i njegove podrepne muhe i trolovi na portalima toga jos ne zele biti svjesni! Cetri i pol godine ruSSi unistavaju ukrainsku infrastrukturu i ubijaju stanovnistvo u blizini tih upitnih ciljeva i vise puno zla Ukraincima ne mogu nanijeti! ruSSi su jadnicci koji slabo gadaju losim oruzjem i slabo treniranim vojnicima a nemaju NATO oficirski kadar da gada za njih kao sto tvrde da imaju Ukrainci. Medutim Ukrainci ne unistavaju sve u ruSSiji negon samo vojne i strateske ciljeve koji Vpadolfa i rektalne speleologe jako boli a ruSSka protuzracna obrana je nesposobna zastititi svoje vrijjedne rafinerije, tvornice projektila, avione na pistama i brodovlje u lukama! ruSSeki su "kaput" samo rep mrtve zmije se jos bacaka!

AL
alojzvodic
23:20 30.06.2026.

Dakle, Rusija će propast radi par krstareći raketa i osam rafinerija, a 10 puta manja Ukrajina koja je pogođena stotinama krstareći i balistički raketa i bombi i kojoj Slovačka prodaje rusku naftu, neće?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!