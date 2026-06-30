Do kraja lipnja 2026. ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su osam od deset najvećih ruskih rafinerija nafte po kapacitetu prerade sirove nafte pa mnogi analitičari ističu kako ukrajinske "sankcije" itekako djeluju. Ukrajinske snage, naime, sustavno ciljaju ruske rafinerije nafte svojim dronovima dugog dometa. Do kraja lipnja 2026. nijedna veća rafinerija u europskom dijelu Rusije nije izbjegla napad ukrajinskih dronova. Mnoge su pogođene više puta, a napadi su prisilili tvornice da smanje ili zaustave proizvodnju, što je izazvalo veliku krizu s gorivom diljem zemlje.
jedna od najljepših žena
Od seks-simbola do ikone prirodne ljepote: Evo kako se Pamela Anderson mijenjala kroz godine
UOČI WIMBLEDONA
FOTO Naša prezgodna tenisačica objavila sretnu vijest, čestitke stižu sa svih strana
3
PROMIJENIO SE
FOTO Isplivale fotografije Marka Livaje s početka karijere. Ranije je izgledao potpuno drukčije
ZDRAVA NAVIJAČKA ENERGIJA!
Napravili smo smoothieje Gvardiola, Modrića i Livakovića: Evo koji nas je najviše oduševio!
okolišni rizik
ruSSi su rat izgubili jedino to Vladolf i njegove podrepne muhe i trolovi na portalima toga jos ne zele biti svjesni! Cetri i pol godine ruSSi unistavaju ukrainsku infrastrukturu i ubijaju stanovnistvo u blizini tih upitnih ciljeva i vise puno zla Ukraincima ne mogu nanijeti! ruSSi su jadnicci koji slabo gadaju losim oruzjem i slabo treniranim vojnicima a nemaju NATO oficirski kadar da gada za njih kao sto tvrde da imaju Ukrainci. Medutim Ukrainci ne unistavaju sve u ruSSiji negon samo vojne i strateske ciljeve koji Vpadolfa i rektalne speleologe jako boli a ruSSka protuzracna obrana je nesposobna zastititi svoje vrijjedne rafinerije, tvornice projektila, avione na pistama i brodovlje u lukama! ruSSeki su "kaput" samo rep mrtve zmije se jos bacaka!