Ukrajinski dronovi pogodili su 8 od 10 najvećih ruskih rafinerija

Do kraja lipnja 2026. ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su osam od deset najvećih ruskih rafinerija nafte po kapacitetu prerade sirove nafte pa mnogi analitičari ističu kako ukrajinske "sankcije" itekako djeluju. Ukrajinske snage, naime, sustavno ciljaju ruske rafinerije nafte svojim dronovima dugog dometa. Do kraja lipnja 2026. nijedna veća rafinerija u europskom dijelu Rusije nije izbjegla napad ukrajinskih dronova. Mnoge su pogođene više puta, a napadi su prisilili tvornice da smanje ili zaustave proizvodnju, što je izazvalo veliku krizu s gorivom diljem zemlje.