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UPLATIO SAMO ŠEST EURA

Sretnik iz Hrvatske osvojio više od 415.000 eura na Eurojackpotu! Evo kamo ide veliki dobitak

Eurojackpot listi?
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 21:19

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 03.07.2026., a glavni dobitak iznosi 17.000.000,00 eura

U 52. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 12, 19, 34, 44, 50 – 3, 8, koji su igraču iz Ogulina donijeli dobitak u iznosu od 415.489,00 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatska Lutrija, Vladimira Nazora 15, Ogulin. Na listiću su odigrane 3 kombinacije igre Eurojackpot bez dodatne igre Joker, priopćila je Hrvatska Lutrija. Ukupan iznos uplate je 6,00 eura. Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 03.07.2026., a glavni dobitak iznosi 17.000.000,00 eura.
Ključne riječi
Hrvatska Lutrija Eurojackpot

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