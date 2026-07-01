Jedan optužen za spolno zlostavljanje djeteta mlađeg od 15 godina, drugi za silovanje bliske osobe, nasilje u obitelji...

Mladić (27) sumnjiči se za više teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, zbog čega je nakon provedene istrage ŽDO Varaždin protiv njega podigao optužnicu. Djela koja mu se stavljaju na teret počinio je od rujna do studenog 2025. na području Međimurske županije, o čemu je, kao što je uobičajeno, zbog zaštitite žrtava, tužiteljstvo izvijestilo vrlo šturo. Tužiteljstvo u optužnici traži i da mu se produlji istražni zatvor u kojem je od uhićenja i koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Silovanje, nasilje u obitelji, nanošenje lakših ozljeda, povreda djetetovih prava, prijetnje... djela su koja se na teret stavljaju 44-godišnjaku protiv kojeg je optužnicu podigao ŽDO Pula. Prema optužnici, tereti ga se da je kroz dulje vrijeme na području Istarske županije, bio nasilan prema bliskoj osobi koju je i lakše ozlijedio te joj je prijetio, a u travnju 2023. ju je i silovao. Tereti ga se i da je povrijedio prava svoje djece, jer su ona tom nasilju svjedočila. Tužiteljstvo u optužnici traži da mu se produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.