Meteorologinja najavila opasno nevrijeme: 'Vrlo brzo će se širiti, može izazvati velike štete'

Sutrašnji prvi dan srpnja donijet će osjetnu promjenu vremena. Nakon toplinskog vala i vrlo visokih temperatura, u srijedu se očekuju nestabilnosti i nevrijeme, a lokalno su moguće i jače oluje. O tome gdje bi situacija mogla biti najizraženija govorila je RTL-ova prognostičarka Ana Bago Tomac. "Tijekom dana bit će dnevnog razvoja naoblake, možda i grmljavinskih pljuskova, a onda će se to sve spojiti s hladnom frontom, što će rezultirati velikim olujama", objašnjava meteorologinja. Prema njezinim riječima, moguće je i izraženije nevrijeme. "Moguće je jako nevrijeme, čija se razornost možda može usporediti s olujama u Zagrebu od prije nekoliko godina i onda godinu nakon toga s olujom u Slavoniji", dodaje.

Točna područja koja bi mogla biti najpogođenija znat će se tek tijekom srijede, kada se olujni sustavi počnu formirati i kada bude jasnije u kojem će se smjeru premještati. "Gdje će biti najgore znat će se tek u srijedu u poslijepodnevnim satima. Kada se ti sustavi počnu formirati vidjet će se smjer prema kojem će se premještati. Krenut će od Austrije, Slovenije, zahvatit će prvo sjevernu Hrvatsku i vrlo brzo će se širiti prema istoku i jugu i to jakim i olujnim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom, koji će donositi veliku opasnost jer može izazvati velike štete", zaključila je Bago Tomac.