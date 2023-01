Sektor za trgovinu HGK protiv neutemeljenog prozivanja trgovaca: 'Važno je utvrditi nepravilnosti'

Sektor za trgovinu Hrvatske gospodarske komore (HGK) u srijedu je pozvao na prestanak neutemeljenog prozivanja cijelog trgovačkog sektora zbog rasta cijena, istaknuvši kako su trgovci konverziju u euro s početkom nove godine proveli u skladu sa zakonom.

"Sektor za trgovinu HGK poziva na prestanak neutemeljenog prozivanja cijelog trgovačkog sektora jer su trgovci konverziju u euro s početkom nove godine proveli u skladu sa Zakonom o uvođenju eura i Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom te se drže se propisanih odredbi i preporuka vezanih uz konverziju cijena", navodi se u priopćenju HGK.

Navode i kako je umjesto prozivanja čitavog sektora "važno utvrditi eventualne nepravilnosti na tržištu te ukazati i sukladno propisima sankcionirati, one kod kojih su utvrđeni prekršaji".

Iz HGK napominju i kako su u domaćem i europskom gospodarstvu od početka rata u Ukrajini prisutni snažni inflatorni pritisci na koje trgovci kao krajnji posrednici u dobavnom lancu mogu najmanje utjecati.

Sektor za trgovinu HGK poziva na transparentan dijalog temeljen na činjenicama i argumentiranu raspravu, uz uvažavanje svih dionika, kako iz fokusa ne bi izgubili sve prednosti koje hrvatskom gospodarstvu i potrošačima donosi ulazak u eurozonu i Schengen, navodi se u priopćenju.

Dan ranije su i iz HUP Udruge trgovine poručili kako su neugodno iznenađeni prijetnjama ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, koji je cijelu trgovinu proglasio nepoštenom te smatraju da umjesto stigmatizacije cijelog sektora treba imenovati stvarne krivce koji manipuliraju cijenama.

"Neugodno smo iznenađeni prijetnjama ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića koji je cijelu trgovinu, granu gospodarstava koja zapošljava gotovo 200.000 radnika, na današnjem sastanku proglasio nepoštenom", istaknuli su iz Udruge.

Filipović je u utorak nakon sastanka s predstavnicima trgovačkih lanaca i udruženja izjavio kako dizanje cijena zbog prelaska na euro neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana.

"Ono što sam poručio trgovačkim lancima danas, a to poručujem svima onima koji će ovu situaciju prelaska na euro pokušati iskoristiti da zarade na teret naših građana, je da im to neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana", rekao je Filipović, poručujući kako su na stolu sve mjere, od crnih listi do zamrzavanja cijena široke liste proizvoda.

