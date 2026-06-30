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NOVOST U ZDRAVSTVU

Velika promjena od sutra: Oni koji nemaju nove iskaznice neće moći pristupiti CEZIH-U

Zdravstvena iskaznica i kartica dopunskog osiguranja
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
30.06.2026.
u 13:43

Nova iskaznica, osim sigurne elektroničke identifikacije svakog ovlaštenog zdravstvenog radnika u digitalnom okruženju, jamči sigurnost i visoku razinu zaštite podataka u zdravstvenim informacijskim sustavima

Od srijede, 1. srpnja, svi zdravstveni djelatnici moći će koristiti Centralni zdravstveni informacijski sustav (CEZIH) isključivo s novim iskaznicama ovlaštenog zdravstvenog radnika, podsjetio je u utorak Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO). “Najveći broj zdravstvenih djelatnika na vrijeme je podnio zahtjeve, preuzeo svoje iskaznice i spremni su od sutra koristiti ih za ulazak u CEZIH“, izjavio je ravnatelj HZZO-a Zvonimir-Ante Korda.

Sve koji još nisu podnijeli zahtjev ili koji još nisu preuzeli svoje iskaznice, pozvao je da učine isto. HZZO ističe da svi zdravstveni djelatnici koji još nemaju nove iskaznice mogu kontaktirati područne urede HZZO-a kako bi u što kraćem vremenu ostvarili mogućnost spajanja na CEZIH.

Nova iskaznica, osim sigurne elektroničke identifikacije svakog ovlaštenog zdravstvenog radnika u digitalnom okruženju, jamči sigurnost i visoku razinu zaštite podataka u zdravstvenim informacijskim sustavima. Nove napredne digitalne funkcionalnosti zdravstvenim radnicima omogućuju sigurno i pravno valjano elektroničko potpisivanje medicinske dokumentacije i elektroničkih transakcija, ali i jednostavniji i učinkovitiji način rada, napominje Zavod.

„Nositelj projekta zamjene dosadašnjih kartica novim personaliziranim certifikatima za pristup CEZIH-u je Ministarstvo zdravstva, dok je HZZO od samog početka aktivno sudjelovao u prilagodbi informacijskih sustava, koordinaciji svih dionika zdravstvenog sustava, komunikaciji s korisnicima te pružanju stručne i tehničke podrške“, rekao je Korda. 

Dodao je kako je preuzimanje novih iskaznica omogućeno u Područnim uredima, dodatnim mobilnim timovima te direktno u velikim bolničkim sustavima u cijeloj Hrvatskoj. Izrazio je uvjerenje da će prelazak na novi sustav korištenja CEZIH-a i njegovih unaprijeđenih digitalnih funkcionalnosti donijeti svim zdravstvenim radnicima u Hrvatskoj dosta poboljšanja u radu i povećati svakodnevnu učinkovitost.

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CEZIH Barkod

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