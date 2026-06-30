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OSJEĆAJU POSLJEDICE

VIDEO Kaos na ulicama diljem Rusije: Snimljeni dramatični prizori, izbijaju sukobi

FILE PHOTO: Cars queue for fuel at a gas station in Sevastopol
Foto: STRINGER/REUTERS
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Autor
Dora Taslak
30.06.2026.
u 09:46

Čak je i Kremlju, koji često umanjuje ozbiljnost neuspjeha, postalo teško zaobići stvarnost

Nakon više od četiri godine rata u Ukrajini, sve više Rusa direktno pogađaju posljedice surove stvarnosti. Diljem zemlje nezadovoljni vozači čekaju benzin u dugim kolonama automobila i kamiona, usred ozbiljne nestašice goriva. Izvanredna situacija pogodila je i Moskvu, glavni grad koji je godinama bio pošteđen izravnih posljedica rata. Posljednjih su se tjedana ukrajinski dalekometni napadi intenzivirali što je značajno potreslo jednu od najvećih svjetskih proizvođačica energije. U samo jednoj noći prošloga tjedna, kako navodi CNN, Rusija je izvijestila da je presrela 660 dronova u 12 regija. Mete su, pritom, izabrane upravo kako bi se iscrpilo rusko gospodarstvo, povećavajući gospodarske i političke troškove koje Kremlj plaća za nastavak rata. Ciljane su, između ostaloga, rafinerije, naftni terminali, tvornice oružja...

Na društvenim mrežama i u brojnim svjetskim medijima objavljene su i snimke koje najbolje prikazuju razmjere krize na ruskim ulicama. Osim samih dugih redova za gorivo, izbio je i niz incidenata koji uključuju verbalne obračune pa čak i tučnjave zbog, primjerice, guranja preko reda na crpku. Također, mnogi Rusi odlučili su otvoreno dijeliti svoje frustracije, što je posljednjih godina bilo iznimno rijetko.

Čak je i Kremlju, koji često umanjuje ozbiljnost neuspjeha, postalo teško zaobići stvarnost. Ruski predsjednik Vladimir Putin predsjedao je tijekom vikenda hitnim sastankom te otkrio da su nacionalne zalihe benzina pale na zabrinjavajuće nisku razinu. "Dobro vam je poznato da problemi za vozače i gospodarstvo i dalje postoje. Nažalost, i dalje postoje redovi na benzinskim postajama", kazao je. Putin je upozorio i da je poljoprivreda izložena riziku te izjavio kako Rusija mora "svesti na najmanju moguću mjeru utjecaj terorističkih napada". I u toj se izjavi može primijetiti velika promjena njegove retorike, s obzirom na to da je ukrajinske napade dronovima ranije odbacivao kao beznačajne.

Ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski je, nakon ruskih napada u ponedjeljak, najavio kako će uslijediti odgovor. Naime, on je istaknuo kako Rusija gađa civile te kako u napadima ima poginulih te mnogo ranjenih. "Rusija nastavlja svoju otvoreno terorističku agresiju protiv Ukrajine, protiv Ukrajinaca. Naravno, na sve ove ruske napade odgovorit ćemo potpuno pravedno. I to činimo tako da, prije svega, pati sustav ruske države, kao i ruska sposobnost da produži ovaj rat", istaknuo je ukrajinski čelnik. Opleo je po ruskom predsjedniku Putinu te kazao kako on "može nastaviti pričati na televiziji da navodno ima sve pod kontrolom, da navodno ima benzina i da su ruski ministri navodno dovoljno kompetentni."

"No sami Rusi koji stoje u redovima za benzin u različitim regijama Rusije mogu vidjeti da je njihov 'trodnevni rat' sada u petoj godini i dosegao je točku na kojoj čak i naftna država, benzinska postaja, kako se Rusija nekad zvala, sada ima nestašice benzina. To je izravna posljedica rata. Jedna od njegovih posljedica. I jedan primjer kako Ukrajina odgovara. Precizno. Ne kao teroristi. Mi rat vraćamo u Rusiju i činimo sve što je moguće da bude što teže nastaviti okupaciju naše zemlje", naveo je Zelenski.
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Ključne riječi
Vladimir Putin rat u Ukrajini gorivo Rusija

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