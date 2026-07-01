Hladna fronta juri prema Hrvatskoj: Prijeti olujni vjetar, poplave, a bit će i tuče, evo i gdje

Približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada, od sredine dana bit će izraženih pljuskova s grmljavinom praćenim i prolazno jakim vjetrom. S obzirom na to da će pljuskovi biti sporo pokretni, moguće su urbane i bujične poplave. Uslijed zagrijavanja zraka tijekom proteklih dana, u atmosferi postoji velika količina energije za razvoj intenzivnih konvektivnih procesa, stoga je vrlo velika vjerojatnost pojave tuče, upozorio je DHMZ.

Nestabilnosti će najprije biti u unutrašnjosti zemlje, a navečer i u noći na četvrtak i na Jadranu, ponajprije na sjevernom dijelu. U večernjim satima s premještanjem fronte preko naših krajeva, doći će do pritjecanja osjetno hladnijeg zraka pa će u sjevernim kopnenim predjelima zapuhati prolazno jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na sjevernom Jadranu bura koje će u četvrtak biti i u Dalmaciji.

Foto: DHMZ

Još u četvrtak promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji moguće izraženiji. U petak na Jadranu prevladavajuće sunčano, dok pljuskova može biti sredinom dana u unutrašnjosti zemlje. U subotu stabilnije te u većini krajeva sunčano. Vjetar slab i umjeren, ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, slaba i umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima.

Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 25 do 30 °C, u gorskim predjelima moguće i malo niža, dok će duž obale i na otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre biti od 27 do 32 °C. I najniža će temperatura biti u padu, izraženije na kopnu.

Meteoalarm je upaljen za cijeelu Hrvatsku. Izdano je niz upozorenja. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguće i tučom. Prema večeri su moguća i grmljavinska nevremena uz okretanje vjetra na jak sjeverni i sjeveroistočni s olujnim udarima. Dodaje se i da su moguća oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu.

Prema izgledima vremena od četvrtka do subote, vrijeme će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša i grmljavina, a lokalno i izraženiji pljuskovi. U petak na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti prolazno povećana naoblaka i mjestimični pljuskovi, većinom sredinom dana. U subotu će prevladavati sunčano. Vjetar slab i umjeren, ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura, slaba i umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima. Zamjetno niža temperatura zraka, posebno u unutrašnjosti.