Veliki požar na Čiovu stavljen pod kontrolu: Izgorjelo više od 100 hektara, vatrogasci ostaju dežurati cijelu noć

Veliki požar koji je u utorak poslijepodne izbio na Čiovu stavljen je pod kontrolu, potvrdio je za 24sata oko 21.30 sati Ivan Kovačević, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Prema njegovim riječima, gori više od 100 hektara otvorenog prostora, a vatrogasci trenutačno rade na stabilizaciji požarišta. "Požar je stavljen pod kontrolu, radimo na stabilizaciji. Nema ugroženih objekata, a vidjet ćemo kako će se sve razvijati kroz noć", rekao je Kovačević za 24sata. Na terenu je više od 150 vatrogasaca iz cijele Splitsko-dalmatinske županije s 40 vozila, rekao je Kovačević, a u gašenju su sudjelovala i četiri kanadera. Dva su kasnije preusmjerena na Pelješac, a jedan na Šoltu gdje je kasnije također izbio požar. Svi požari izbili su nakon snažnog grmljavinskog nevremena koje je zahvatilo Dalmaciju. Kovačević je rekao da su tijekom intervencije na Čiovu izbio požari u Vinišću i na Šolti. "U svim slučajevima uzrok je udar groma, a svi požari su pod kontrolom", dodao je Kovačević.

Hrvatska vatrogasna zajednica ranije je izvijestila da je dojava o požaru na Čiovu, na području od Žednog prema naselju Okrug, zaprimljena u 18.09 sati. Na požarištu su angažirane vatrogasne snage operativnih područja Trogir, Split, Kaštela, Solin i Omiš te Intervencijska vatrogasna postrojba Split. Vatrogasci su uspjeli obraniti kuće na Čiovu, no izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. HVZ je naveo i da je još jedan požar izbio na području Marine.

Istodobno se gasio i požar kod Orebića na Pelješcu, gdje su bile angažirane lokalne vatrogasne snage, a iz zraka su djelovala dva protupožarna zrakoplova CL-415, koja su kasnije povučena zbog dobrog razvoja situacije na terenu. Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović poručio je da nema širenja požara te da vatrogasci postupno okružuju požarište cijevima. Pod nadzorom vatrogasaca je i požar na lokaciji Marčuleti kod Stona, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Zbog požara i nepovoljnih vremenskih uvjeta u pripravnost za izvanrednu dislokaciju stavljene su vatrogasne zajednice Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije te Vatrogasna zajednica Grada Zagreba.