FOTO Krvava bitka za ključni grad: Hoće li pasti i što bi to značilo za Ruse?

Ruske trupe polako, ali uporno napreduju prema Kostjantinivki, strateški važnom gradu u srcu ukrajinske obrambene linije na istoku zemlje. Iako su ruski uspjesi na većem dijelu 1200 kilometara duge bojišnice uglavnom zastali, pritisak na ovaj sektor ne prestaje. Prema riječima visokih ukrajinskih zapovjednika, borbe su se proširile i na sam grad. Male ruske skupine vojnika već se pokušavaju infiltrirati u predgrađa, što ukazuje na mogućnost skorih uličnih borbi iz neposredne blizine. Kostjantinivka je najjužnije od četiri ključna naselja koja čine tzv. 'pojas tvrđava', središnju obrambenu liniju Ukrajine u visoko industrijaliziranoj Donjeckoj oblasti. Analitičari upozoravaju da ruski pritisak na ovom području jasno pokazuje trajnu prednost Moskve u ljudstvu, unatoč tome što su ukrajinski napadi dronovima srednjeg dometa ozbiljno narušili rusku logistiku.

"Učinak ukrajinskih udara srednjeg dometa nije bio dovoljno velik da bi natjerao Ruse da zaustave ofenzivu", rekao je Emil Kastehelmi iz finske skupine za analizu sukoba Black Bird. "Iako Rusija trpi sve veće gubitke u pozadini, ipak može nastaviti ofenzive barem u određenim sektorima", dodao je.

Zauzimanje Kostjantinivke omogućilo bi ruskim snagama čvrsto uporište s kojeg bi se mogle širiti prema sjeveru duž cijelog 'pojasa tvrđav', što je trenutno glavna os ruske kampanje u Donbasu. No svaki napredak bit će iznimno spor i krvav, sličan prethodnim dugotrajnim i skupim opsadama Avdiivke i Pokrovska. Vladimir Putin više je puta ponovio da Rusija mora preuzeti kontrolu nad cijelom Donjeckom oblašću prije bilo kakvog završetka rata. Ukrajina trenutn još uvijek kontrolira oko petine regije, unatoč više od četiri godine intenzivnih borbi.

Prošlog tjedna Putin je izjavio da je Rusija blizu zauzimanja Kostjantinivke, grada čija je predratna populacija od gotovo 70.000 sada pala na svega oko 2.000 stanovnika. Ukrajinski zapovjednici odbacuju te tvrdnje kao pretjerivanje. General bojnik Viktor Nikoliuk, načelnik istočnog operativnog zapovjedništva, izjavio je da grad može izdržati uz trenutne resurse i ljudstvo.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) u procjeni od 23. lipnja naveo je da ruske infiltracije zasad nisu dovoljne za "brzi operativni proboj", no ruski pokušaji okruživanja značajno podižu cijenu obrane za Ukrajinu. Ukrajinski analitičar Ruslan Mykula iz skupine DeepState upozorava: "Morat će se donijeti odluka – ili pojačati uloge ili se povući. Trenutno se ulozi povećavaju sa svakim danom". Ruske snage istovremeno napreduju i na sjevernom dijelu pojasa, prijeteći gradovima Slovjansk i Kramatorsk učestalim zračnim napadima i dronovima s udaljenosti od oko 15 kilometara. Ukrajinske opskrbne rute su pod stalnim pritiskom – topništvo, dronovi i navođene bombe sustavno uništavaju infrastrukturu, piše Independent.

Reuters je nedavno boravio s pripadnicima streljačke brigade „Predator“ Nacionalne policije Ukrajine, koji patroliraju kritičnom cestovnom rutom i bore se protiv dronova te daljinski postavljenih mina. Cesta je prekrivena ostacima optičkih kabela od FPV dronova, a dostava hrane, vode i streljiva sve se više obavlja kopnenim robotima i quadovima. Evakuacija ranjenih i poginulih standardnim vozilima postala je preopasna.

Civilni život u okolici se urušava. U obližnjoj Družkivki stanovnici masovno napuštaju domove. U jednoj od ulica, bračni par poginuo je u kombiju pogođenom ruskim dronom, unatoč bijelim vrpcama kojima su označili vozilo kao civilno. "Zašto odlazim? Jer se bojim. Dronovi lete", rekla je 59-godišnja Larysa Sereda dok ju je policija evakuirala. "Ali planiram se vratiti. Ne želim ostati na nekom stranom mjestu. Rat će završiti i ja ću se vratiti kući", dodala je.

Unatoč taktičkim uspjesima kod Kostjantinivke, ruska ratna mašinerija pokazuje znakove preopterećenosti. Napadi na prvoj crti često se svode na male skupine od jednog ili dva vojnika. Istodobno, ukrajinski udari na logističke linije prema Krimu i na ruski naftni sektor nastavljaju stvarati ozbiljne probleme u ruskoj pozadini.