Od danas nova pravila pri liječenju zuba, evo što se promijenilo

Danas su u sustavu dentalne zdravstvene zaštite na snagu stupile značajne promjene. Kako je naveo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), od 1. srpnja kao zamjena za dentalni amalgam za sve kategorije osiguranih osoba, dodatno se uvode stakleno-ionomerni cementi i hibridni stakleno-ionomerni cementi. Promjena je rezultat usklađivanja s propisima Europske unije s ciljem ukidanja upotrebe žive u dentalnoj medicini radi zaštite zdravlja pacijenata i okoliša.
Dentalni amalgam, poznat kao crne plombe, time prestaje biti standardni materijal za ispune na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. Naime, njegova upotreba postaje iznimka, a ne pravilo. Amalgam se može koristiti samo u specifičnim kliničkim okolnostima kada doktor dentalne medicine procijeni da je to nužno zbog posebnih zdravstvenih potreba pacijenta, navodi Dnevnik.hr.
Osigurane osobe i dalje imaju pravo na besplatnu sanaciju karijesa, a stomatolozi će koristiti nove materijale. Preko HZZO-a, bijele (kompozitne) plombe besplatne su isključivo za prednje zube (sjekutići i očnjaci) te za trudnice, rodilje i dojilje. Za ostale zube i kategorije pacijenata standardni su materijal na teret HZZO-a stakleno-ionomerni cementi, dok se kompozit nadoplaćuje.Splićanin stao pomoći neznancu na autocesti, a sada ga javno proziva: 'Hvala mu što je ispao kreten'
mi zaposleni želimo na račun hzzo-a implatante. ako već iz naših novaca zubari popravljaju i ugrađuju besplatno penzićima kojekakve proteze, onda mi koji uplaćujemo obavezno osiguranje, moramo imati i ovo pravo. jedna grupa prava je kad radiš, a sasvim druga kad si penzić, ne možeš imati ista prava!