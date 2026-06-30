Kroz pulsku zračnu luku prošlo 8,8% više putnika

Kroz Zračnu luku Pula lani je prošlo 554.247 putnika, gotovo 45.000 više u odnosu na 2024., što predstavlja rast putničkog prometa od 8,8%. Istodobno, ukupni prihodi porasli su na 9,32 milijuna eura, odnosno gotovo 10%, dok su prihodi od prodaje rasli više od 12%, priopćili su iz te kompanije. Ukupni rashodi tijekom 2025. iznosili su 10,42 milijuna eura, a poslovna godina zaključena je s negativnim financijskim rezultatom od 1,1 milijun eura.

To je, tvrdi se, posljedica povećanja operativnih troškova prisutnih u cijelom europskom zrakoplovnom sektoru, nastavaka ulaganja u razvoj poslovanja te činjenice da se promet Zračne luke Pula još uvijek postupno oporavlja u odnosu na rekordnu 2019. U protekloj godini nastavljen je razvoj suradnje s postojećim zračnim prijevoznicima te aktivnosti usmjerene na otvaranje novih linija, povećanje frekvencija letova i produljenje operacija u predsezoni i posezoni. Upravo je produljenje turističke sezone jedan od ključnih razvojnih prioriteta, budući da je kvalitetna zračna povezanost važan preduvjet daljnjeg razvoja turizma i gospodarstva Istre i Hrvatske, ističe se u priopćenju.

Nina Vojnić Žagar, direktorica Zračne luke, kazala je kako lanjski rezultati potvrđuju nastavak postupnog oporavka i razvoja u izrazito zahtjevnim tržišnim okolnostima. – Rast broja putnika i prihoda pokazuje da aktivnosti usmjerene na jačanje međunarodne povezanosti i suradnju s partnerima daju rezultate, dok smo istodobno svjesni da je daljnji razvoj međunarodne povezanosti dugoročan proces koji zahtijeva kontinuirani rad i suradnju svih partnera. Prioritet je nastaviti razvijati mrežu zračnih linija, produljivati sezonu i stvarati preduvjete za dugoročno održiv razvoj Zračne luke, u interesu Istre, njezinih građana i gospodarstva – istaknula je Žagar. Poseban naglasak tijekom 2025. stavljen je na ulaganja u sigurnost i modernizaciju operativne infrastrukture. Osigurana su sredstva u iznosu od 490.000 eura za nabavu traktora i opreme za košnju, rendgenskog uređaja za pregled tereta te reflektora za rasvjetu stajanke.