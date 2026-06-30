Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAST PROMETA

Kroz pulsku zračnu luku prošlo 8,8% više putnika

storyeditor/2026-06-30/PXL_140126_144713977.jpg
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/4
Autor
Jolanda Rak Šajn
30.06.2026.
u 23:44

Zračna je luka u 2025. ugostila 45.000 više putnika u odnosu na 2024., a prihodi od prodaje rasli su za više od 12%

Kroz Zračnu luku Pula lani je prošlo 554.247 putnika, gotovo 45.000 više u odnosu na 2024., što predstavlja rast putničkog prometa od 8,8%. Istodobno, ukupni prihodi porasli su na 9,32 milijuna eura, odnosno gotovo 10%, dok su prihodi od prodaje rasli više od 12%, priopćili su iz te kompanije. Ukupni rashodi tijekom 2025. iznosili su 10,42 milijuna eura, a poslovna godina zaključena je s negativnim financijskim rezultatom od 1,1 milijun eura.

To je, tvrdi se, posljedica povećanja operativnih troškova prisutnih u cijelom europskom zrakoplovnom sektoru, nastavaka ulaganja u razvoj poslovanja te činjenice da se promet Zračne luke Pula još uvijek postupno oporavlja u odnosu na rekordnu 2019. U protekloj godini nastavljen je razvoj suradnje s postojećim zračnim prijevoznicima te aktivnosti usmjerene na otvaranje novih linija, povećanje frekvencija letova i produljenje operacija u predsezoni i posezoni. Upravo je produljenje turističke sezone jedan od ključnih razvojnih prioriteta, budući da je kvalitetna zračna povezanost važan preduvjet daljnjeg razvoja turizma i gospodarstva Istre i Hrvatske, ističe se u priopćenju.

Nina Vojnić Žagar, direktorica Zračne luke, kazala je kako lanjski rezultati potvrđuju nastavak postupnog oporavka i razvoja u izrazito zahtjevnim tržišnim okolnostima. – Rast broja putnika i prihoda pokazuje da aktivnosti usmjerene na jačanje međunarodne povezanosti i suradnju s partnerima daju rezultate, dok smo istodobno svjesni da je daljnji razvoj međunarodne povezanosti dugoročan proces koji zahtijeva kontinuirani rad i suradnju svih partnera. Prioritet je nastaviti razvijati mrežu zračnih linija, produljivati sezonu i stvarati preduvjete za dugoročno održiv razvoj Zračne luke, u interesu Istre, njezinih građana i gospodarstva – istaknula je Žagar. Poseban naglasak tijekom 2025. stavljen je na ulaganja u sigurnost i modernizaciju operativne infrastrukture. Osigurana su sredstva u iznosu od 490.000 eura za nabavu traktora i opreme za košnju, rendgenskog uređaja za pregled tereta te reflektora za rasvjetu stajanke. 
Otkriven sastav Hrvatske za dvoboj s Portugalom? Dalić bi trebao krenuti s ovim igračima od prve minute
Ključne riječi
promet turizam zračna luka Pula

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!