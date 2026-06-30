Tko je prezgodna supruga Vedrana Ješe? Obožava ju Valentina Miletić, a djeci su dali nesvakidašnja imena

Voditeljica Valentina Miletić na društvenim je mrežama podijelila fotografiju na kojoj pozira u haljini domaćeg modnog brenda Cataleya, iza kojeg stoji Martina Ješe, supruga bivšeg nogometaša Vedrana Ješe. Vedran danas komentira utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva upravo uz atraktivnu sportsku voditeljicu. Valentina je tako nedavno odjenula kratku crnu haljinicu, model Zaria, a komplimenti na Instagramu nisu izostali. "Najljepša, prekrasna, bravo kraljice, ma kakva Diletta Leotta", pisali su joj pratitelji. "Wow draga", poručila joj je i sama modna dizajnerica, na što joj je Valentina uzvratila emotikonom srca. Miletić je mnoge oduševila ulogom stručne komentatorice na aktualnom Svjetskom prvenstvu u nogometu, a spoj profesionalnosti, atraktivnog izgleda i upečatljivog modnog stila redovito je stavlja u središte pozornosti javnosti.

Osim Valentine, uz brend Cataleya ranije se povezivala i Lejla Filipović, koja je 2021. godine bila njegovo zaštitno lice te je nosila kreacije Martine Ješe.

FOTO Isplivale fotografije Marka Livaje s početka karijere. Pogledajte kako je ranije izgledao

Kada je riječ o ljubavi između Vedrana i Martine, evo kako su se upoznali: "Upoznali smo se jedne lijepe ljetne večeri u Zagrebu 2008. i bila je to ljubav na prvi pogled. Odmah smo izmijenili kontakte, ali sam se ja morala vratiti u svoj Zadar. Vedran se tada pripremao za sezonu i nismo se mogli viđati pa smo ispočetka samo satima razgovarali telefonom, i tek je onda uslijedio susret", ispričala je Martina 2024. godine za Gloriju. S Vedranom je počela živjeti nakon što je otišao igrati u švicarski Thun. Par se vrlo brzo odlučio na proširenje obitelji pa su 2010. godine dobili kćer Tiaru, a tri godine kasnije stigao je i sin Itai. Njih su dvoje, kako je Martina svojedobno rekla, zaokružili njihovu obiteljsku bajku.