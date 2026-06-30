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JEDAN OD NAJBOGATIJIH UKRAJINACA

Ukrajinski tajkun ozlijeđen u eksploziji bombe u Monaku član je 'Monegaškog bataljuna'

Autor
Danijel Prerad
30.06.2026.
u 14:17

Prema sporazumu s tužiteljstvom, plaćanjem 8,5 milijuna eura, Artur je izbjegao dugogodišnju zatvorsku kaznu koja mu je prijetila.

U velikoj eksploziji, izazvanoj postavljenom bombom napunjenom čavlima, u luksuznoj stambenoj zgradi u Monaku ozlijeđen je ukrajinski oligarh Vadym Yermolaiev te njegova supruga i dijete. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak oko 21 sat po lokalnom vremenu, u stambenoj zgradi uz granicu s Francuskom.  Roditelji su u kritičnom stanju, žena je izgubila obje noge, dok je dijete navodno stabilno nakon što je zadobilo ozljede koje nisu opasne po život.

Vadym Yermolaiev naveden je kao jedan od najbogatijih pojedinaca u Ukrajini, a imovina mu je 2021. po Forbesu bila procijenjena na 220 milijuna dolara. Poduzetnik i investitor rođen u Dnjipru, bio je izvršni direktor Alef Grupe i investitor koji stoji iza raznih velikih građevinskih projekata u Dnjepru. Godine 2019. odrekao se ukrajinskog državljanstva i postao državljanin Cipra.

Ključne riječi
Monako Volodimir Zelenski bomba napad

Komentara 1

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BM
Brkoni_mIg__25
14:22 30.06.2026.

Bataljon = bojna. Pa ona minken bojna...

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