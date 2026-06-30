Ukrajinski tajkun ozlijeđen u eksploziji bombe u Monaku član je 'Monegaškog bataljuna'

U velikoj eksploziji, izazvanoj postavljenom bombom napunjenom čavlima, u luksuznoj stambenoj zgradi u Monaku ozlijeđen je ukrajinski oligarh Vadym Yermolaiev te njegova supruga i dijete. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak oko 21 sat po lokalnom vremenu, u stambenoj zgradi uz granicu s Francuskom. Roditelji su u kritičnom stanju, žena je izgubila obje noge, dok je dijete navodno stabilno nakon što je zadobilo ozljede koje nisu opasne po život.



Vadym Yermolaiev naveden je kao jedan od najbogatijih pojedinaca u Ukrajini, a imovina mu je 2021. po Forbesu bila procijenjena na 220 milijuna dolara. Poduzetnik i investitor rođen u Dnjipru, bio je izvršni direktor Alef Grupe i investitor koji stoji iza raznih velikih građevinskih projekata u Dnjepru. Godine 2019. odrekao se ukrajinskog državljanstva i postao državljanin Cipra.