Odobreno 1098 zahtjeva za priuštivi najam

Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu Programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama jučer je na svojim službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Od ukupno 1315 pristiglih zahtjeva najmoprimaca koji su se na javni poziv mogli prijavljivati od 15. travnja do 15. svibnja, 1098 ih je odobreno, a 202 ih je odbijeno. Liste reda prvenstva napravljene su, kažu, na temelju bodova koje je svaki pojedini najmoprimac prikupio. Bodovi su se, prema Programu priuštivog najma, mogli ostvariti u deset kategorija, poput prihoda najmoprimca i članova njegove uže obitelji, broja članova uže obitelji, životne dobi i drugo. U slučaju da su najmoprimci ostvarili isti broj bodova, prednost su mogli ostvariti hrvatski branitelji, djeca branitelja, djeca ili bračni drugovi poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja, djeca umrlih hrvatskih vojnih invalida, djeca umrlih dragovoljaca.

– Među razlozima odbijanja prednjače podnositelji zahtjeva koji nisu u roku dostavili dopunu dokumentacije (104), zatim oni koji nemaju dovoljne mjesečne prihode za plaćanje priuštive najamnine (76), dok dio odbijenih podnositelja ima odgovarajuću nekretninu ili se protiv njih vodi kazneni postupak. Podnositelji zahtjeva imaju rok od osam dana za prigovor koji se šalje APN-u isključivo elektroničkim putem, nakon čega će APN objaviti i konačnu listu reda prvenstva i pristupiti procesu spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina za najam – ističu u APN-u. Nakon provedenog javnog poziva za vlasnike nekretnina praznih dvije godine, APN na raspolaganju trenutačno ima 275 nekretnina privatnih vlasnika. U program priuštivog najma uključuju se i obnovljeni državni stanovi, a trenutačno ih je na raspolaganju osam – pet u Puli i tri u Zadru.

Državne nekretnine trenutačno provode obnovu ukupno 329 državnih stanova namijenjenih smještaju zaštićenih najmoprimaca i programu priuštivog najma. Stanovi se nalaze u pedesetak gradova diljem Hrvatske, pri čemu je njihov najveći broj u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Od ukupno 329 stanova, njih 99 već je uređeno, na 42 su u tijeku radovi obnove, dok se za preostalih 188 stanova provode postupci projektiranja ili nabave izvođača radova. U APN-u podsjećaju da će vlasnici privatnih nekretnina nakon potpisivanja ugovora 60 posto iznosa višegodišnje najamnine dobiti odmah, a ostatak od 40 posto nakon proteka polovice ugovornog razdoblja. Što se tiče najmoprimaca, iznos najamnine i režija ne smije prijeći 30 posto njihovih mjesečnih prihoda kućanstva. Tako bi, primjerice, četveročlana obitelj koja ima prihode 2000 eura za stan od 65 kvadrata plaćala najamninu od 437,50 eura mjesečno.