Sastanak u Banskim dvorima: Vlada večeras donosi mjere za sprječavanje rasta cijena?

Na sastanku u Vladi večeras će se donijeti odluka o mjerama za sprječavanje rasta cijena zbog uvođenje eura koje bi trebale biti predstavljene sutra na sjednici Vlade. Sastanak je u ovom trenutku prekinut, te se očekuje da će se nastaviti u 17:30, neslužbeno doznaje N1.

Ministar gospodarstva Davor Filipović je u utorak nakon sastanka s predstavnicima trgovačkih lanaca i udruženja izjavio kako dizanje cijena zbog prelaska na euro neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana.

"Ono što sam poručio trgovačkim lancima danas, a to poručujem svima onima koji će ovu situaciju prelaska na euro pokušati iskoristiti da zarade na teret naših građana, je da im to neće proći i da će Vlada učiniti sve da zaštiti standard hrvatskih građana", rekao je Filipović, poručujući kako su na stolu sve mjere, od crnih listi do zamrzavanja cijena široke liste proizvoda.

Iz HUP Udruge trgovine su potom poručili kako su neugodno iznenađeni prijetnjama ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, koji je cijelu trgovinu proglasio nepoštenom te smatraju da umjesto stigmatizacije cijelog sektora treba imenovati stvarne krivce koji manipuliraju cijenama.

"Neugodno smo iznenađeni prijetnjama ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića koji je cijelu trgovinu, granu gospodarstava koja zapošljava gotovo 200.000 radnika, na današnjem sastanku proglasio nepoštenom", istaknuli su iz Udruge.

