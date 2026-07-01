Cure novi detalji napada u Monaku, otkriveno što je bombaš radio: 'Očito ih je čekao'

Osumnjičenik koji je postavio eksplozivnu napravu u Monaku, koja je u ponedjeljak izazvala eksploziju u kojoj su ozlijeđene tri osobe, djelovao je sam te je još uvijek u bijegu, prema tamošnjem glavnom državnom odvjetniku Stephaneu Thibaultu. Policija je otvorila istragu zbog pokušaja ubojstva te se slučaj ne vodi vodi kao teroristički napad. Prema navodima vlasti, osumnjičeni napadač pobjegao je u susjednu Francusku, a još uvijek nije utvrđen točan motiv napada, navodi NPR.

Jedna od triju ozlijeđenih osoba je žena koja se nalazi u životnoj opasnosti. Ozlijeđeni muškarac više nije u životno ugrožen, a 13-godišnje dijete zadobilo je ozljede koje nisu bile opasne po život. Navodno je ozlijeđen ukrajinski tajkun Vadim Jermolajev koji se još 2017. godine odrekao ukrajinskog državljanstva. Krajem 2023. godine, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije protiv njega u sklopu šireg paketa mjera usmjerenih protiv pojedinaca i tvrtki za koje je Kijev tvrdio da imaju poslovne veze s Rusijom ili teritorijima pod ruskom okupacijom.

Prema snimkama nadzornih kamera, obitelj se vraćala se kući u ranim večernjim satima, rekao je ministar Christophe Mirmand, a eksplozija ih je zatekla dok su prelazili prag svoje stambene zgrade. Riječ je, potvrdio je, o stalnim stanovnicima Monaka. "Čini se da je obitelj bila izravna meta“, naglasio je, dodajući da je navodni počinitelj više puta obilazio područje čekajući žrtve, što potvrđuju snimke nadzornih kamera. "U minutama prije eksplozije očito ih je čekao.“

Monako, obalno utočište bogatih i slavnih, poznat je po poreznim pogodnostima te se smatra jednim od najsigurnijih mjesta na svijetu. Tome doprinosi i gusta mreža videonadzora koju čine tisuće kamera koje pokrivaju većinu javnih površina. S obzirom na to, napad je mnoge šokirao. Knez Albert II. opisao ga je kao "gnusan čin“ te izjavio da su sve državne službe mobilizirane kako bi osigurale sigurnost. Neidentificiranog osumnjičenika traže i francuske vlasti.