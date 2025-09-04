Naši Portali
SJEDNICA VLADE

UŽIVO Plenković: Od ponedjeljka je novi upis trezorskih zapisa, prinos je 2,6 posto

Zagreb: Održana 112. sjednica Vlade
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 13:35

Hrvatska podupire napore međunarodnih aktera za okončanjem ruske agresije na Ukrajinu. Mi posebno dajemo dodatno potporu Ukrajini na europskom putu, kazao je Plenković

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade. Na početku sjednice premijer Andrej Plenković komentirao je aktualnosti. 

- Jutros je održan sastanak Koalicije voljnih, isti takav sastanak bio je jučer s ministrima obrane. Hrvatska podupire napore međunarodnih aktera za okončanjem ruske agresije na Ukrajinu. Mi posebno dajemo dodatno potporu Ukrajini na europskom putu. 

Premjijer je najavio i upis novih trezorskih zapisa. - Upis je od ponedjeljka, a prinos je 2,6 posto. Ovim izdanjima dinamizirali smo tržište kapitala - kazao je Plenković.

Andrej Plenković Sjednica Vlade

GE
geler203
14:09 04.09.2025.

Počeli smo kao Ameri. Prodajemo nešto što nemamo za keš.

