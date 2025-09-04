UŽIVO Plenković: Od ponedjeljka je novi upis trezorskih zapisa, prinos je 2,6 posto

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade. Na početku sjednice premijer Andrej Plenković komentirao je aktualnosti.
- Jutros je održan sastanak Koalicije voljnih, isti takav sastanak bio je jučer s ministrima obrane. Hrvatska podupire napore međunarodnih aktera za okončanjem ruske agresije na Ukrajinu. Mi posebno dajemo dodatno potporu Ukrajini na europskom putu.
Premjijer je najavio i upis novih trezorskih zapisa. - Upis je od ponedjeljka, a prinos je 2,6 posto. Ovim izdanjima dinamizirali smo tržište kapitala - kazao je Plenković.
