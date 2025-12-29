Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA VLATKE KALINIĆ

Kad se izgubi povjerenje u život, ni milijarde ne pomažu

Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Vlatka Kalinić
29.12.2025.
u 14:06

Države širom svijeta danas vode svojevrsni eksperimentalni rat protiv demografije, mjerama koje više otkrivaju razmjere panike nego jasnoću vizije

Beba, još nesigurna u vlastite pokrete, no nikad budnija, prvi put vidi svjetlucavi bor. Ne razumije što je Božić. Ne zna za blagdane, običaje ni godine koje dolaze. Ali sitne lampice koje se pale i gase, boje koje trepere… oooo! Kakvo iskreno zaprepaštenje nad činjenicom da svijet postoji i da je toliko prekrasan. Pomalo smiješan izraz čuđenja i divljenja na licu malenog potomka zauvijek se urezuje u pamćenje svakog roditelja. Dok se lampice zrcale u raširenim okicama, susreću se dvije istine: život je dar i netko ga još uvijek doživljava kao čudo.

Ključne riječi
demografija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!