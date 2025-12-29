Kad se izgubi povjerenje u život, ni milijarde ne pomažu

Beba, još nesigurna u vlastite pokrete, no nikad budnija, prvi put vidi svjetlucavi bor. Ne razumije što je Božić. Ne zna za blagdane, običaje ni godine koje dolaze. Ali sitne lampice koje se pale i gase, boje koje trepere… oooo! Kakvo iskreno zaprepaštenje nad činjenicom da svijet postoji i da je toliko prekrasan. Pomalo smiješan izraz čuđenja i divljenja na licu malenog potomka zauvijek se urezuje u pamćenje svakog roditelja. Dok se lampice zrcale u raširenim okicama, susreću se dvije istine: život je dar i netko ga još uvijek doživljava kao čudo.