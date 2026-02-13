Plenković nakon sastanska s Rubiom: 'Nastavljamo blisko surađivati'

Andrej Plenković sastao se s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom. Premijer je na društvenoj mreži X napisao kako su razgovarali o ključnim globalnim izazovima i bilateralnoj suradnji u nizu područja. Plenković je naveo kako je istaknuo važnost pristupanja Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. "Potvrdili smo namjeru nastavka bliske suradnje u području obrane i energetike, osobito korištenjem kapaciteta LNG terminala na Krku, gdje većina ukapljenog prirodnog plina dolazi iz SAD-a". stoji u objavi.
Plenković je naglasio i stratešku ulogu JANAF-ovog naftovoda kao pouzdanog pravca za isporuku nafte državama srednje i istočne Europe. "Dotaknuli smo se i stanja u jugoistočnoj Europi. Založio sam se za podršku BiH, ostvarivanje pune ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda i nastavak aktivnosti u pogledu realizacije projekta Južne plinske interkonekcije", napisao je premijer.
It was a pleasure to meet with U.S. Secretary of State Marco Rubio @SecRubio at the @MunSecConf, where we reaffirmed the excellent alliance between 🇭🇷 and 🇺🇸. We discussed key global security challenges and bilateral cooperation across a wide range of areas.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 13, 2026
I emphasized the… pic.twitter.com/DC9N2AKhcJ