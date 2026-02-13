Plenković nakon sastanska s Rubiom: 'Nastavljamo blisko surađivati'

Andrej Plenković sastao se s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom. Premijer je na društvenoj mreži X napisao kako su razgovarali o ključnim globalnim izazovima i bilateralnoj suradnji u nizu područja. Plenković je naveo kako je istaknuo važnost pristupanja Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. "Potvrdili smo namjeru nastavka bliske suradnje u području obrane i energetike, osobito korištenjem kapaciteta LNG terminala na Krku, gdje većina ukapljenog prirodnog plina dolazi iz SAD-a". stoji u objavi.

Plenković je naglasio i stratešku ulogu JANAF-ovog naftovoda kao pouzdanog pravca za isporuku nafte državama srednje i istočne Europe. "Dotaknuli smo se i stanja u jugoistočnoj Europi. Založio sam se za podršku BiH, ostvarivanje pune ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda i nastavak aktivnosti u pogledu realizacije projekta Južne plinske interkonekcije", napisao je premijer.