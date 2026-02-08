Naši Portali
povratak kući

Hrvati napuštaju Njemačku zbog plaća i škola, ne žele da im djeca uče o LGBT zajednicama

Stipe Puđa
08.02.2026.
u 09:30

Zadnjih se godina broj Hrvata u Njemačkoj ne povećava, već pada. Posebice je to vidljivo posljednje dvije godine kada se više hrvatskih državljana iselilo iz Njemačke nego što se u nju doselilo

Kada su nakon Drugog svjetskog rata, a pogotovo šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća Hrvati zbog političkih ili ekonomskih razloga odlazili u Njemačku, bilo je to kao odlazak u obećanu zemlju. Tada se uglavnom odlazilo bez obitelji na „privremeni rad” s planom povratka za nekoliko godina, a što se kod većine iseljenih Hrvata nikad nije ostvarilo. Novi val iseljavanja u Njemačku započeo je 2008. godine u vrijeme ekonomske krize, a povećao se 2013. godine ulaskom Hrvatske u EU. Sloboda kretanja i nuđenje posla posredstvom raznih agencija omogućilo je mnogim Hrvatima lakše zapošljavanje izvan domovine. Po nekim pokazateljima, u deset godina hrvatskog članstva u EU, više je mladih hrvatskih obitelji (ne i pojedinaca) odselilo u Njemačku nego u cijelom poratnom razdoblju.

iseljavanje Hrvatska migracija Njemačka

KR
kruno100
10:00 08.02.2026.

Često radim u Njemackoj. Još uvjek je osjetljivo bolje nego ovdije no računica nije ista kao prije 10 godina. Također i struktura naših ljudi gore se mjenja... nije isto kao 60tih -70tih i očekivanja su drugačija...

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
09:57 08.02.2026.

Hrvatska je danas neusporedivo bolja za život od Njemačke. Samo oni kojima je novac bog misle drugačije ali možemo predpostaviti da neće ni to biti dugo . Nemačka ekonomski propada , a u Hrvatskoj ima dovoljno posla da se vrate Hrvati natrag u Hrvatsku , što je i počelo. A WOKE zelenu pošast da i ne spominjem.

Avatar Franko15
Franko15
10:41 08.02.2026.

hm ja sam iso i u njemačku i u irsku još tamo 2016 godine al nisam išo radit vec da izvidim situaciju tu sam uzeo godišnji malo veći i kad sam onda zbrojio i oduzeo placu ,radna okolina , i kaj moram radit i koliko ,nije mi bilo isplativo a sada sam u totalnoj prednosti jer za kucu jos imam 4 godine kredita da isplatim , od troje djece jedno vec radi srednja kcer je maturant ,polozila i vozački i kupili joj i auto , dečec još ide u osnovnu , žena radi isto pri privatniku kak i ja i svud plahutamo i idemo a ja radim 8 sati ,tu i tam koja subota i dobijem i bozicnicu, regres i uskrsnicu i kad to sve zbrojim i podijelim na 12mj ispada mi neki prosjek oko 2400 eura placa a blizu sam firme ženi isto tako da hvala lijepa i svedskoj, irskoj i njemačkoj , tu mi je i mala klet kaj smo prije par godina kupili pa se za vikend tamo izgubimo i roštiljamo a na more idemo svake godine po 2 tjedna jer lupimo u komadu moreno kolko smo na godišnjem ..klasika u apartman kojeg naravno moramo platit jer nemao svoj 😅

