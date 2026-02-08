Hrvati napuštaju Njemačku zbog plaća i škola, ne žele da im djeca uče o LGBT zajednicama

Kada su nakon Drugog svjetskog rata, a pogotovo šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća Hrvati zbog političkih ili ekonomskih razloga odlazili u Njemačku, bilo je to kao odlazak u obećanu zemlju. Tada se uglavnom odlazilo bez obitelji na „privremeni rad” s planom povratka za nekoliko godina, a što se kod većine iseljenih Hrvata nikad nije ostvarilo. Novi val iseljavanja u Njemačku započeo je 2008. godine u vrijeme ekonomske krize, a povećao se 2013. godine ulaskom Hrvatske u EU. Sloboda kretanja i nuđenje posla posredstvom raznih agencija omogućilo je mnogim Hrvatima lakše zapošljavanje izvan domovine. Po nekim pokazateljima, u deset godina hrvatskog članstva u EU, više je mladih hrvatskih obitelji (ne i pojedinaca) odselilo u Njemačku nego u cijelom poratnom razdoblju.