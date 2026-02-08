Imamo gospodarsku razmjenu od skoro 2 milijarde eura, a srpski su radnici u nas treći po broju nakon Nepalaca i onih iz BiH

Politički odnosi između Hrvatske i Srbije izgledaju kao film Beskrajan dan, u kojem glavni lik Phil Connors, kojeg glumi Bill Murray, neprestano proživljava isti dan. Otprilike ista priča vrijedi i za odnose na relaciji Zagreb – Beograd, i to već trideset i kusur godina.
Međusobni odnosi Srbije i Hrvatske praktički nisu prioritet ni za jednu ni za drugu stranu, a u takvim okolnostima manjine hrvatska i srpska u svakoj od zemalja svako su malo pod nekom vrstom pritiska. Da ljudi prate samo vijesti pomislili bi da su granice zatvorene, no ispod površine tog političkog rata između dvije zemlje odvija se vrlo intenzivan život koji nije kvarljiv kao politika.
Netko pametan je rekao kako nikad ne smijemo ometati neprijatelja u griješenju. A srbija nama nikad nije bila, nije i neće biti prijatelj. Stoga, živio im vučić bar još sto godina i čitavo im vrijeme bio na vlasti.