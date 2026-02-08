Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODNOSI NA NAJNIŽIM RAZINAMA OD 2012.

Imamo gospodarsku razmjenu od skoro 2 milijarde eura, a srpski su radnici u nas treći po broju nakon Nepalaca i onih iz BiH

Autor
Hrvoje Zovko
08.02.2026.
u 16:37

Film “Svadba” ruši rekorde i moglo bi se posmisliti da hrvatsko-srpski odnosi nikada nisu bili ovako plodni no politika ruši mostove

Politički odnosi između Hrvatske i Srbije izgledaju kao film Beskrajan dan, u kojem glavni lik Phil Connors, kojeg glumi Bill Murray, neprestano proživljava isti dan. Otprilike ista priča vrijedi i za odnose na relaciji Zagreb – Beograd, i to već trideset i kusur godina.

Međusobni odnosi Srbije i Hrvatske praktički nisu prioritet ni za jednu ni za drugu stranu, a u takvim okolnostima manjine hrvatska i srpska u svakoj od zemalja svako su malo pod nekom vrstom pritiska. Da ljudi prate samo vijesti pomislili bi da su granice zatvorene, no ispod površine tog političkog rata između dvije zemlje odvija se vrlo intenzivan život koji nije kvarljiv kao politika.

Ključne riječi
regionalna suradnja Vučić Srbija Hrvatska

Komentara 28

Pogledaj Sve
JO
Jojmene
16:59 08.02.2026.

Netko pametan je rekao kako nikad ne smijemo ometati neprijatelja u griješenju. A srbija nama nikad nije bila, nije i neće biti prijatelj. Stoga, živio im vučić bar još sto godina i čitavo im vrijeme bio na vlasti.

VR
vrapcikomarci
17:01 08.02.2026.

Da je odnos prema manjinama recipročan, Hrvati bi imali 40 kulturnih centara po Srbiji i trostruki glas u parlamentu Srbije. Znači, prva premisa Srboja Zovke U ništa! Sljedeća stvar je -Hrvatska se na Srbiju i njihove (ne)prilike rijetko osvrne, uglavnom samo kad od tamo dođe nekakvo licemjerno i smiješno moraliziranje. ...Zatim, Svadba, tko god u njoj glumio i kakav god film bio, je hrvatska komedija i samim tim nema ništa za usporedbu sa Srbijom. Dobar dio gledatelja je samo želio vidjeti komediju na svoj i tuđi račun, ali zbog nje neće otići u Srbiju ili zaključiti da smo isti. To kažem jer već nekoliko dana kruži glupost o 500 000 gledatelja koji su "izjednačili" Thompsonov koncert 🤫😏 Toliko je ta ljevičarska matematika glupava i nelogična da nije vrijedna obrazloženja... I molim te, KOJE MOSTOVE?!? Između Hrvatske i Srbije NEMA mostova! "Mediji, kulturnjaci i ljevičari" su pontonski mostovi, i da živite od mostarine bili bi kruha gladni, s obje strane. I na koncu Hvala Franji Tuđmanu, braniteljima i Oluji.

LU
Lukeruk
17:10 08.02.2026.

Hrvati su pokazali kaj misle o toj smrdljivoj balkanskoj kaljuži, šljam koji gleda takvo smeće je dotepen sa raznih kozara i grmeča i to bu se moralo riješit do zadnjeg

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!