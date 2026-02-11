Završen je prvi krug glasovanja u 20. izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine

Čak 42 kandidata izborilo je plasman u drugi krug glasovanja u jubilarnom, 20. izboru najpopularnijih Hrvata izvan domovine za prestižnu nagradu Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026. Naime, s današnjim danom, 11. veljače, završen je prvi krug glasovanja u popularnom izboru koji zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin.

Podsjetimo, ove godine je bilo nominirano ukupno 75 kandidata iz područja sporta, glazbe, glume i showbizza, a glasovi čitatelja u online anketama na portalima Fenix-magazina i Večernjeg lista odredili su one koji nastavljaju natjecanje u drugom krugu.

Novo online glasovanje večeras nakon 21 sat

Nova online anketa bit će objavljena večeras, (11. veljače), nakon 21 sat na portalima Fenix-magazin i Večernji list, čime započinje drugi krug glasovanja. Glasovanje započinje iznova, a drugi krug trajat će oko dva tjedna, nakon čega će biti objavljena imena finalista koji su osvojili najveći broj glasova čitatelja i stručnog žirija. Po troje najbolje plasiranih u svakoj kategoriji, prema izboru čitatelja i stručnog žirija, bit će pozvano na završnu večer proglašenja pobjednika i dodjele nagrada.

Pobjednicima će biti uručene Domovnice na finalnoj večeri izbora koja će se održati u subotu, 14. ožujka 2026. godine, u Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu. Uz nominirane u finalnom krugu i dobitnike, svečanosti će nazočiti i brojni uzvanici iz hrvatskog iseljeništva i domovine, te njemački gosti.