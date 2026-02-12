Naši Portali
AUSTRIJSKI MEDIJI

Hrvat zbog prijetnje smrću svojoj supruzi uhićen u Salzburgu. Doputovao iz Hrvatske i čekao je u stanu

FILE PHOTO: Fans gather after the government confirmed a planned attack at the venue of three Taylor Swift concerts, in Vienna
ELISABETH MANDL/REUTERS
Autor
Snježana Herek
12.02.2026.
u 13:10

Kako je izvijestila austrijska televizija ORF, po nalogu Državnog odvjetništva, 51-godišnjak je uhićen i odveden u pritvor u Salzburgu, u Puch-Ursteinu (Tennengau)

Austrijski mediji, pozivajući se na policijsko izvješće, izvještavaju u četvrtak o 51-godišnjem Hrvatu koji se od nedjelje nalazi u pritvoru u Salzburgu zbog navodne prijetnje ubojstvom svojoj supruzi (48), koja radi u Austriji. Suprug je navodno 48-godišnjoj ženi prijetio smrću putem telefona i društvenih mreža. Ali to nije bilo sve. Zatim je javnim prijevozom otputovao iz Hrvatske u Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) u austrijskoj pokrajini Salzburg i čekao u stanu svoje supruge, da dođe s posla, potvrdili su medijima policijski istražitelji.

Poilicija u Salzburgu je također potvrdila kako je navodnu prijetnju smrću 51-godišnjaka svojoj supruzi, prijavio vlasnik restorana iz Saalbacha, u kojem 48-godišnjakinja radi. Policija je nakon prijave u nedjelju poslijepodne otišla do stana 48-godišnjakinje, a 51-godišnjak je već bio u stanu svoje supruge u Saalbachu. Policija ga je tamo uhitila i izdala mu zabranu približavanja i ulaska u stan, kao i zabranu posjedovanja oružja. Kako je izvijestila austrijska televizija ORF, po nalogu Državnog odvjetništva, 51-godišnjak je uhićen i odveden u pritvor u Salzburgu, u Puch-Ursteinu (Tennengau).
Ključne riječi
Austrija prijetnja smrću austrijska policija

JA
Japanezer
13:48 12.02.2026.

Se taj Hrvat preziva Oršuš?

