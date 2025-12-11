Mirovni plan ili veliki biznis? Trump bi ruskim zamrznutim dolarima gradio po Europi

Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini uključuje prijedloge za obnavljanje ruskih energetskih tokova u Europu, velika američka ulaganja u ruske rijetke minerale i energiju te korištenje zamrznute ruske državne imovine, piše Wall Street Journal. Novine navode da su prijedlozi detaljno opisani u dodacima mirovnom planu predanim europskim kolegama posljednjih tjedana.

Oni uključuju plan da američke financijske tvrtke i druga poduzeća iskoriste 200 milijardi dolara zamrznute ruske državne imovine za projekte u Ukrajini, među kojima veliki novi podatkovni centar koji bi pokretala nuklearna elektrana Zaporižje koju sada kontroliraju ruske snage, navodi list.

Američke tvrtke ulagale bi u ruske strateške sektore poput vađenja rijetkih metala i bušenja nafte na Arktiku, dok bi se ruski energetski tokovi u zapadnu Europu i svijet obnovili, dodaje se. Novine navode da je jedan neidentificirani europski dužnosnik usporedio predložene energetske sporazume između SAD-a i Rusije s ekonomskom verzijom konferencije na Jalti iz 1945. godine.

Na tom su sastanku pobjednici Drugog svjetskog rata - Sovjetski Savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija - podijelili svoje interesne sfere u Europi. Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.