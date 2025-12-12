Može li Hrvatska prestići EU u zaštiti djece od društvenih mreža i AI-a?

Nakon što se izborila za zakon koji bi djecu i mlade štitio od štetnog utjecaja kladionica i kockarnica, Ivana Kekin u novom je pohodu – ovaj put za zabranu, odnosno reguliranje korištenja mobilnih telefona za najmlađu populaciju. Voljeli je ili ne, u ovom pothvatu nije sama – brojni građani bez obzira na političko opredjeljenje zabrinuti su zbog vremena koje djeca provode na mobitelima, a često nesvjesni da to ponašanje modeliraju upravo oni sami.



Netko će reći da smo istu brigu oko pretjerane konzumacije imali otkad je medija – od straha da će previše čitanja od žena napraviti raspuštenice i barabe, preko brige da na naše umove utječu radio i televizija, pa zabrinutosti zbog pretjeranog korištenja kompjutora i agresivnih videoigara... Međutim, ni jedan od tih medija nije bio toliko napredan u manipulaciji našim umovima (iako je bilo pokušaja) kao što su društvene mreže i njihovi algoritmi bazirani na najtoksičnijem miksu neoliberalnog kapitalizma i neuroznanosti koje nas čine robovima naših džepnih ekrana.