Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
POSLJEDICE AI-A NA DJECU

Može li Hrvatska prestići EU u zaštiti djece od društvenih mreža i AI-a?

Zagreb: Ivana Kekin i Damir Bakić o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Milena Zajović
12.12.2025.
u 12:01

Kako i sama Kekin ističe, znanost je jasna: što djeca više vremena provode uz ekran, to su veći rizici depresije, tjeskobe, poremećaja pažnje i spavanja, samoozljeđivanja, pa i suicidalnosti. Ti su podaci sami su po sebi razlog za uzbunu, a dalekosežne posljedice te izmještene, fragmentirane digitalne svijesti u našim još uvijek fizičkim tijelima osjetit ćemo tek u budućnosti

Nakon što se izborila za zakon koji bi djecu i mlade štitio od štetnog utjecaja kladionica i kockarnica, Ivana Kekin u novom je pohodu – ovaj put za zabranu, odnosno reguliranje korištenja mobilnih telefona za najmlađu populaciju. Voljeli je ili ne, u ovom pothvatu nije sama – brojni građani bez obzira na političko opredjeljenje zabrinuti su zbog vremena koje djeca provode na mobitelima, a često nesvjesni da to ponašanje modeliraju upravo oni sami.

Netko će reći da smo istu brigu oko pretjerane konzumacije imali otkad je medija – od straha da će previše čitanja od žena napraviti raspuštenice i barabe, preko brige da na naše umove utječu radio i televizija, pa zabrinutosti zbog pretjeranog korištenja kompjutora i agresivnih videoigara... Međutim, ni jedan od tih medija nije bio toliko napredan u manipulaciji našim umovima (iako je bilo pokušaja) kao što su društvene mreže i njihovi algoritmi bazirani na najtoksičnijem miksu neoliberalnog kapitalizma i neuroznanosti koje nas čine robovima naših džepnih ekrana.

Ključne riječi
umjetna inteligencija AI Ivana Kekin

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZE
zelicius
12:20 12.12.2025.

Da si ne lažemo; jedini razlog uvođenja rata protiv mobitela je taj da se djeci onemogući da u školama snimaju možemovske seksualne "edukatore".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!