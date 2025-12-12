Naši Portali
DOVRŠENO KRIMINALISTIČKO VJEŠTAČENJE

Uhićen muškarac (60) zbog sumnje da je ubio psa

U Savi kod Slavonskog Broda prevrnuo se čamac s ljudima, najmanje jedna osoba poginula
Zeljka Gavranovic/PlusPortal
Autor
Branimir Bradarić
12.12.2025.
u 14:39

Naime, oštećena 47-godišnjakinja je policijskim službenicima prijavila da je njezin pas nestao prije nekoliko dana te da je doznala kako je ubijen

Policijski službenici Policijske postaje Vinkovci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja. Naime, oštećena 47-godišnjakinja je policijskim službenicima prijavila da je njezin pas nestao prije nekoliko dana te da je doznala kako je ubijen. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, potvrđeni su navodi iz prijave te je utvrđena osnovana sumnja da je navedeno kazneno djelo počinio 60-godišnjak. Protiv osumnjičenog policijski službenici podnose kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati dohodak, imovinu ili transakcije
kazneno djelo ubijanje životinja policija

Komentara 2

BT
Brkoni_t34
14:49 12.12.2025.

Ne pise zasto je covjek to napravio. Ako mu je tudja djukela ulazila u dvoriste, ili hodala slobodno po kvartu, pa je ono: "ma nece on", onda neka je.

CR
CroMaher
14:40 12.12.2025.

Ovo neće prestati sve dok kao društvo ne ustanemo protiv kanicida.

