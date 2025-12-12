Uhićen muškarac (60) zbog sumnje da je ubio psa

Policijski službenici Policijske postaje Vinkovci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja. Naime, oštećena 47-godišnjakinja je policijskim službenicima prijavila da je njezin pas nestao prije nekoliko dana te da je doznala kako je ubijen. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, potvrđeni su navodi iz prijave te je utvrđena osnovana sumnja da je navedeno kazneno djelo počinio 60-godišnjak. Protiv osumnjičenog policijski službenici podnose kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu

