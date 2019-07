Perković stigao avionom, u Hrvatskoj mora odslužiti još 24,5 godina zatvora

Josip Perković (74), bivši šef jugoslavenskih i hrvatskih tajnih službi, jučer oko 14 sati, nakon pet i pol godina koje je proveo u njemačkom zatvoru, izručen je Hrvatskoj. Stigao je redovnom avionskom linijom iz Münchena u pratnji njemačke policije.

Njemački su ga policajci na aerodromskoj pisti predali hrvatskim kolegama, koji su ga, s obzirom na to da je pravomoćno osuđen, odvezli u zatvor u Remetincu, gdje bi ga danas tijekom dana trebao posjetiti njegov odvjetnik Anto Nobilo.

– Procedura je takva da će on sada nekih mjesec dana provesti u Centru za dijagnostiku u kojem će obaviti sve potrebne pretrage i preglede. Nakon toga odlučit će se u kojem će od hrvatskih zatvora izdržavati kaznu – kazao je Nobilo.

Nijemci mu nisu dali videolink

Kao što je poznato, Perković je u Njemačkoj zajedno sa Zdravkom Mustačem osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog sudjelovanja u likvidaciji hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. Hrvatska ga je 24. siječnja 2014. izručila Njemačkoj, a uvjet tog izručenja bio je da dosuđenu kaznu služi u Hrvatskoj. Izručen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a suđenje mu je počelo u listopadu 2014. te je okončano u kolovozu 2016.

Njemački je sud i njemu i Mustaču izrekao kaznu doživotnog zatvora, a obrane su na tu odluku uložile reviziju. No, Savezni vrhovni sud Njemačke u svibnju lani potvrdio je nepravomoćnu presudu, čime su se stvorili i formalni uvjeti za njegovo izručenje Hrvatskoj. No, prije toga presudu je trebalo prevesti na hrvatski te ju je trebao priznati i uskladiti s našim zakonom naš sud, budući da u Hrvatskoj ne postoji kazna doživotnog zatvora. Zagrebački Županijski sud njemačku je kaznu pretvorio u 30 godina zatvora, no obrana se i na tu odluku žalila. U svibnju ove godine žalba im je odbijena pa je Perkovićeva presuda i po hrvatskim zakonima postala pravomoćna.

Dok je čekao da ga izruče Hrvatskoj, Perković je bio predložen kao svjedok na suđenju Georgu Đuri Gavriloviću, kojeg se teretilo za ratno profiterstvo. No, to se svjedočenje nikada nije dogodilo jer Nijemci, navodno, u više navrata nisu mogli organizirati njegovo svjedočenje putem videolinka. U pravosudnim kuloarima, vezano za tu situaciju, moglo se čuti da je vjerojatno riječ o nekoj vrsti osvete njemačkih institucija zbog svega onog što se događalo prije Perkovićeva izručenja.

Naime, Hrvatska je dan prije pristupanja EU promijenila Zakon o provedbi europskog uhidbenog naloga. Bio je to potez Vlade Zorana Milanovića koji su mnogi napali smatrajući da je svrha tog zakona zaštita Perkovića pa je zakon postao poznat i kao lex Perković.

Svađa uoči ulaska u EU

Milanović se pri branjenju poteza svoje Vlade pozivao na načelo ravnopravnosti svih članica Unije te je tvrdio da je promjenom zakona osigurao da se uhidbeni nalog ne može odnositi na događaje prije stupanja na snagu tog naloga. Posljedica tog Milanovićeva poteza, kako se to onda tumačilo u javnosti, bio je nedolazak njemačke kancelarke Angele Merkel na proslavu hrvatskog ulaska u EU i zatezanje odnosa s Njemačkom.

Na koncu, Milanovićeva Vlada ipak je morala popustiti i vratiti staru verziju zakona po kojoj su, na koncu, Perković i Mustač izručeni Njemačkoj. Nakon toga, čulo se tijekom suđenja Perkoviću i Mustaču, Hrvatska je potpuno surađivala s njemačkim vlastima, iako su mnogi smatrali da nijedna ozbiljna država svojeg šefa tajne službe ne izručuje drugoj državi.

Prije njihova izručenja postojala su i različita pravna tumačenja vezana za to može li se Perkoviću i Mustaču suditi u Hrvatskoj za zločin počinjen u Njemačkoj, a postavljalo se i pitanje nastupa zastare s obzirom na to da je Đureković ubijen 1983. Na koncu ništa od toga nije bilo bitno jer su Perković i Mustač izručeni Njemačkoj, a vrijeme koje su tamo proveli iza rešetaka računa im se u kaznu.

Drugim riječima, Perkoviću je ostalo 24 i pol godine kazne, a s obzirom na to da je riječ o osobi starije životne dobi, malo je vjerojatno da će izdržati cijelu kaznu od 30 godina. Prema hrvatskim zakonima, Perković ima pravo na uvjetni otpust nakon što odsluži polovinu kazne pa bi u tom slučaju iz zatvora mogao izaći za nekih devet i pol godina.

Perković je bio dugogodišnji načelnik u Službi državne sigurnosti SFRJ, kolokvijalno zvanoj Udba. Obavještajnu karijeru počeo je 1970. u Osijeku, a 1979. premješten je u Zagreb. Tada je zadužen da se bavi hrvatskom emigracijom. Pomoćnikom ministra unutarnjih poslova SRH imenovan je 1986., a imenovanjem na tu funkciju postao je šef hrvatskog ogranka SDS-a. Nakon prvih višestranačkih izbora 1990. i pobjede HDZ-a prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman zadužio ga je da osnuje hrvatske tajne službe. Perković je bio pomoćnik ministra obrane u vrijeme dok je ministar bio Gojko Šušak, ustrojio je SIS i HIS, a umirovljen je 1998.

