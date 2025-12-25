Zelenski razgovarao s Trumpovim ljudima pa otkrio: 'Postoje neke nove ideje...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da je razgovarao s posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom o tome kako okončati rat s Rusijom. "Bio je to stvarno dobar razgovor, raspravljali smo o mnogim detaljima. Postoje neke nove ideje o tome kako se približiti pravom miru, a to se tiče formata, sastanaka i vremenskog okvira", objavio je Zelenskij na Telegramu.

Trump se zalaže za sporazum o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, a posljednjih tjedana mirovni napori koje predvode Witkoff i Kushner polako napreduju. Ranije ovog tjedna Zelenski je predstavio nacrt mirovnog plana od 20 točaka koji je opisao kao glavni okvir za okončanje rata. Nacrt predstavlja smanjenu verziju izvornog plana od 28 točaka o kojem su Sjedinjene Države prethodno razgovarale s ruskom stranom, a za koji se smatra da je uglavnom odgovarao Moskvi jer je zahtijevao da Kijev ustupi teritorij i ograniči veličinu svoje vojske. Ključna teritorijalna pitanja ostaju neriješena u novom nacrtu od 20 točaka, rekao je Zelenski, dodajući da će za rješavanje najosjetljivijih pitanja biti potreban sastanak s Trumpom.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da Moskva analizira dokumente o završetku rata koje je u Moskvu donio ruski specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev iz Sjedinjenih Država. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Zelenski je rekao da glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov planira imati još jedan razgovor s američkim pregovaračima kasnije tijekom dana. "Zaista radimo 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu kako bismo približili kraj ovog brutalnog ruskog rata protiv Ukrajine i osigurali da su svi dokumenti i koraci realni, učinkoviti i pouzdani", rekao je Zelenski.