Pavo Barišić trebao bi zahvaliti ministrici Divjak

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić u subotu je, 18. siječnja rekao da ga je iznenadila kaznena prijava koju je dekan Fakulteta hrvatskih studija Pavo Barišić podnio protiv ministrice obrazovanja Blaženke Divjak umjesto da joj se zahvali jer radi u korist studenata i nastavnika.

Barišić je protiv ministrice Divjak podnio kaznenu prijavu radi počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti time što Hrvatskim studijima od 4. svibnja 2018. do danas, nakon što je primila pozitivnu akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje, nije izdala potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti.

Ribić: Ministrica nema osnove izdati potvrdu

"Glavni razlog zašto do današnjeg dana Hrvatski studiji nisu reakreditirani leži u činjenici da još uvijek nije ispunjen bitan uvjet koji su 2014. dobili u Pismu očekivanja od tadašnjeg ministra, a to je razrješenje pitanja pravnog statusa Hrvatskih studija za koji su tada, 2014. godine, dobili rok od tri godine. Do današnjeg dana to nije ispunjeno jer do prosinca 2019. aktualan odjel nije bio ustrojen u skladu sa zakonom, a u prosincu osnovan 'Fakultet' izgleda ima isti problem s obzirom na to da je DORH na izvršen upis u sudski registar podnio žalbu", istaknuo je Ribić u priopćenju.

Ribić smatra kako je sama činjenica da je upravo sada u proceduri osnivanje fakulteta Hrvatski studiji neposredni dokaz toga da do današnjeg dana pravni status te ustanove, kao bitan preduvjet za izdavanje potvrde za nastavak obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja i znanosti, nije ispunjen, čime nisu ostvarene pretpostavke za izdavanje potvrde.

"Dakle, nesporno, ministrica do danas nema osnove izdati takvu potvrdu, pa ne može biti riječi o opstrukciji osnivanja Hrvatskih studija od strane ministarstva ni s time povezane kaznene odgovornosti", ustvrdio je.

Glavni tajnik sindikata znanosti ocijenio je i da prava opstrukcija dolazi s Hrvatskih studija i od gospodina Barišića "koji takvim postupcima u maniri jeftinog manipulatora nastoji neutemeljenim kaznenim prijavama zastrašivati i stvoriti pritisak i time postići ono što zakonitim putem nije u stanju ili iz namjere ili nesposobnosti".

Situacija s Hrvatskim studijima izmakla kontroli rektora Borasa

Ribić je dodao i kako je ta situacija "očito izmakla svakoj kontroli rektora Borasa", a i "'dekan' Barišić priznaje da Hrvatski studiji već gotovo dvije godine rade bez odgovarajuće potvrde ministarstva, dakle nezakonito te sam navodi da od sredine svibnja 2018. do danas nemaju odgovarajuću potvrdu za rad pod zakonitim uvjetima".

"Unatoč tome, Ministarstvo znanosti i obrazovanja prešutno im omogućava daljnje postojanje time što im ne oduzima dopusnicu za rad unatoč tome što ustanova nema spomenutu potvrdu koju traži zakon. Dakle, ne izdaje im potvrdu za nastavak obavljanja djelatnosti, ali im niti ne ukida dopusnicu, iako to može, a po svemu sudeći i mora.

Ne bi li 'dekan' Barišić takvo postupanje ministrice Divjak, koje evidentno zapravo ide u korist Hrvatskih studija (a što je također nezakonito i što izlaže ministricu kritici da svjesno propušta svoje dužnosti), trebao nagraditi s javnom zahvalom, umjesto podnošenja kaznene prijave. Jer da je suprotno ne bi bilo Hrvatskih studija niti bi on bio njihov 'dekan'", upitao je Ribić.

Slične manipulacije, dodao je, sadašnja uprava Hrvatskih studija izvodi i na račun Sindikata znanosti šireći laži da sindikat zagovara gašenje Hrvatskih studija.

"Sindikat će uporno inzistirati na poštivanju zakona u ovoj zemlji bilo da se radi o sveučilištu ili ministarstvu ili bilo kojoj drugoj ustanovi čiji rad utječe na prava i interese naših članova", zaključio je Ribić.