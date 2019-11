Vilim Ribić: 'Nezadovoljni smo. Puno je važnije imati koeficijent nego dodatak'

Vlada je nakon pregovora s prosvjetnim sindikatima ponudila povećanje plaća u 2020. godini, dok će u sljedeća dva dana sindikalno članstvo odlučivati o tome hoće li prihvatiti ponudu ili neće.

Nakon višesatnih pregovara premijer Andrej Plenković istaknuo je da smatra kako su ostvarili kvalitetan kompromis te, ako Vlada prihvati prijedlog, da bi škole mogle početi raditi u petak. Međutim, sindikati i nisu toliko zadovoljni.

Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnih sindikata, izrazio je umjereno nezadovoljstvo nakon osmosatnog sastanka s ponuđenim prijedlogom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

– To nije ono što smo mi tražili. Stavit ćemo prijedlog na referendum i ovaj put nećemo sugerirati članstvu što da odluči budući da se radi o njihovim plaćama – rekao je Mihalinec.

Čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić izjavio je za N1 kako su sindikati prijetili prekidom pregovora ako im se ne priključi i premijer.

Podsjećamo, sastanak sa sindikatima uime Vlade prvo je vodio predstojnik Ureda premijera Zvonko Frka Petešić, nakon čega im se priključio oko 19 h sam premijer.

– Ja sam to otvoreno rekao i tražio. Čak sam se našalio i rekao: "Ako neće doći, dajte ga uhitite i dovedite" – kazao je Vilim Ribić koji je sudjelovao na pregovorima u Banskim dvorima.

– Nije razumio niz vrlo važnih detalja koji možda sad nisu relevantni – o tome kad je bilo uvećanje koeficijenata, je li bilo povećanja plaća ranije, objasnio sam mu da njegove izjave o tome da je ovo najveće povećanje plaća jedne vlade u jednoj godini nisu točne. Upozorio sam ga na to da je 1997. bilo veće, 1998. bilo je veće u jednoj godini i 1999. iznosilo je čak 23 posto. A on se hvali s 23 posto u tri godine njegove Vlade. Objasnili smo relacije među koeficijentima koje nije poznavao. Bilo je dosta informacija u koje on nije imao uvid. Meni je to normalno i očekivano jer se on bavi cijelom lepezom drugih poslova – naveo je Ribić.

Na pitanje kako to da se više ne pregovara o povećanju koeficijenata, što su sindikati stalno tražili, već o dodatku na kolektivni ugovor, Ribić je istaknuo da je to točno i da su nezadovoljni.

– Puno je važnije imati koeficijent nego dodatak. Koeficijent je stabilniji. Međutim, s druge strane, ovo je 5 posto rasta plaća u jednoj godini – 3 posto sada, 1 posto u lipnju i jedan posto u prosincu, a uredba treba stupiti na snagu i primijeniti se nakon izbora 2021. godine – pojasnio je Ribić, piše N1.

Sindikati su članstvu poslali obavijest da će se održati izjašnjavanje o ponudi Vlade. No, na društvenim mrežama dosta učitelja negoduje.

"Ako odustanete od svojih uvjeta zbog par sto kuna veće plaće nakon skoro mjesec dana štrajka, pljujete u usta sebi, roditeljima i svima koji imaju veze s vama", jedan je od komentara objavljen na Facebooku. "Za ovo ne štrajkam. Ne i ne", stoji u objavi.

VIDEO: Prosvjed učitelja i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama