Paklena vožnja: Šest sati u vlaku bez klime dok je vani bilo skoro 40 stupnjeva

Šest sati vozili su se putnici bez klime u vlaku koji je u četvrtak u 16.12 krenuo iz Osijeka za Zagreb, dok je vani temperatura iznosila gotovo 40 stupnjeva. Vlak se, naime, pregrijao, pa stoga klimatizacijski uređaj nije mogao raditi. Kako je pakleno putovanje izgledalo, prepričao je jedan od ogorčenih putnika.

- Ušao sam u usijani prostor gdje nisam mogao normalno disati. Najprije sam higijenskim maramicama očistio prljava platnena sjedala i prostor između njih, a potom sjeo očekujući da će klima-uređaj svaki trenutak proraditi. No ne samo da nisu upalili klimu prije nego što putnici uđu da ih bar dočeka rashlađen prostor na dan najžešćeg toplinskoga vala, već su pojasnili da klimatizacijski uređaji ne rade jer se, eto, vlak pregrijao!? Ne moram ni govoriti da prozor nije bilo moguće otvoriti i uskoro je danak platio putnik kojemu je u vlaku pozlilo - kazao je 60-godišnji Osječanin za Glas Slavonije.

Kupe s putnikom koji je kolabirao potom su zamračili, no klima-uređaj ni tada nije proradio, tvrdi ovaj Osječanin.

- Nakon što je došao u Zagreb, suprug mi je rekao da je bio mokar od glave do pete. Neću ni govoriti da je osoba s dijabetesom, no i da nije, nedopustivo je da putnici u 21. stoljeću putuju u vlaku u kojemu klima-uređaj nije prilagođen radu u uvjetima kakvi su bili taj četvrtak - kaže supruga Osječanina, dodajući da ga HŽ sigurno više neće vidjeti unatoč tome što je kupio povratnu kartu. Smatra i da je puka sreća što nije bilo više slučajeva kolapsa.

HŽ pak demantira da klima-uređaj nije radio sve do Zagreba. Kažu da nije radio do Vrbovca, koji se inače nalazi na 40-ak kilometara udaljenosti od Zagreba.

- Uređaj nije bio u uporabi do Vrbovca, dok je od kolodvora Vrbovec do Zagreba radio u punom kapacitetu - ističu.

Ispričavši se putnicima vlaka 782 zbog uvjeta na putovanju u četvrtak, pojašnjavaju kako zbog iznadprosječnih temperatura dolazi do otežanog rada klimatizacijskog sustava u vlakovima i vagonima te da je do navedenog došlo i tijekom vožnje spomenutoga vlaka. Napomenuli su i da su u postupku nabave 33 nova vlaka koji će u prometu biti do kraja 2023. godine.