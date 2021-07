Jelić: Najgore linije su petica i trinaestica, ali puno tramvaja nema klimu u putničkom dijelu

U emisiji Večernji TV u srijedu je gostovao predsjednik sindikata vozača ZET-a Anto Jelić s kojim smo razgovarali o klimatizaciji vozila za vrijeme ljetnih vrućina, ali i o odnosima s novom gradskom upravom.

Gostovanje je moderirala novinarska Petra Balija.

Proteklih dana je bio vrhunac toplinskog vala, koliko je trenutno neklimatiziranih vozila u opticaju?

- Imali smo sastanak gdje smo rekli da ljudi ne mogu voziti na visokim temperaturama jer su dosezale i do 50 Celzijevih stupnjeva unutar vozila. Možete si zamisliti kakva je to bila prijetnja za sigurnost u prometu, a i za zdravlje vozača. održali smo sastanak s direktoricom Uprave ZET-a gdje smo zatražili da se povuku svi tramvaji i autobusi koji nemaju klimu i to se zaista i napravilo. Sva vozila u vozačkom prostoru su klimatizirana, ali imamo problem što nisu sva vozila klimatizirana u putničkom prostoru i to su stariji tramvaji. Problem je i druge naravi - kada vi otvorite svih šest vrata na stanici, a tramvaj staje u prosjeku svake dvije minute i 14 sekundi, onda je nemoguće da se i noviji tramvaji rashlade. Onda putnici osim toga i otvaraju prozore, a to dodatno otežava hlađenje. Ipak, situacija bi trebala biti bolja te popriličan broj vozila nema klimatizaciju u putničkom dijelu, a znaju se klime i pokvariti. Imamo i vanjske suradnike za servisiranje i kad se pokvari klima-uređaj, oni ne vode brigu da se to odmah popravi, već ta procedura traje 4,5,6 dana, a mi nemamo drugo vozilo kojim bismo pokvareno mogli zamijeniti.

Koje su to autobusne linije koje se kvare?

- Uglavnom oni 'dupli' kako mi to zovemo, s prikolicom.

Koliko često su klime kvarljive i da li se to ne može naštimati prije ljetne sezone?

- Klime bi se trebale servisirati svako određeno vrijeme, no mi imamo evidentan nedostatak ljudi koji bi to mogli napraviti. Klima bi se trebala pripremiti u 3. i 4. mjesecu, no to se ne događa jer ljudi nema dovoljno. Ista stvar je sa zimskom sezonom.

Postoji li nekakav pravilnik po pitanju paljenja klime? Koliko vozači samostalno mogu regulirati temperaturu?

- Što se tiče novih tramvaja, oni automatizmom sami mjere vanjsku i unutarnju temperaturu te sami određuju kolika će biti temperatura. Vozač samo mora imati upaljen gumbić koji hladi kada je vruće te grije kada je hladno. Često dobivamo pritužbe da vozači ne pale klimu, pa i njemu je lakše ako je autobus hladan, no klime se često kvare. Kada se primjerice pokvari klima u Dragonošcu i autobus se krene grijati, vi morate doći do okretišta kako biste prijavili kvar i naravno da putnici onda negoduju. Osim što im je ionako vruće, još im i grijanje radi.

Spomenuli ste da postoje određeni sukobi. Ima li većih neugodnosti, na što sve nailaze vozači?

- Naravno da svaki putnik očekuje da im vozilo bude klimatizirano i to bi trebao biti standard. Ima sukoba, naši vozači pokušavaju prešutjeti sukladno pravilnikom, ali naravno da vozači ponekad puknu jer im se nameće krivnja za nešto što nisu napravili, pa svi smo mi od krvi i mesa.

Postoji li neka linija koje se vozače groze? Nekakva 'linija iz pakla'?

- To su uglavnom plinski autobusi koje sam spominjao, i linija primjerice petica i trinaestica, tu je najgore.

Koliko klima-uređaji povećavaju troškove?

- Teško je to znati, no cijelo vrijeme je uključeno ili grijanje ili klima. Nismo dobili podatke da je to nekakav značajan trošak u odnosu na ostatak godine.

Već mjesec dana imamo novu gradsku upravu, kakva je atmosfera u ZET-u?

- Mi smo mu čestitali, ali ništa se bitno neće promijeniti. Očekujemo da će se popraviti neke stvari koje možda nisu bile dobre. Očekujemo i neki sastanak, ali ne žurimo s tim jer vjerujemo da gradonačelnik ima ionako previše posla. Želimo znati strateški da se donese odluka o ZET-u - znate da je prije 10-ak godina donesena odluka da se ZET izmijesti na prostor Plata, a da se onaj prostor proda i mislim da je to jedino rješenje. I Tomašević je rekao da želi da se manje-više svi poslovi odrađuju unutar tvrtke. Međutim, mi imamo zastarjela i vozila, i opremu i zgrade. Imamo situaciju da naš radnik mijenja kotač gume, zamislite kakvo je to vrijeme. Ja vjerujem da će novac koji bismo dobili od prostora na Ljubljanici sigurno biti dovoljan za izgradnju jedne moderne garaže u kojoj će se moći održavati vozila i gdje bi vozači automatski mogli otići ako se nešto pokvare.

Što radnici kratkoročno očekuju od gradonačelnika?

- Ja Tomaševića i osobno poznajem, zajedno smo radili na jednoj sindikalnoj akciji gdje je gradonačelnik bio s nama i bio je za radnike. Mislim da se ništa negativno neće događati, ali očekujem da poštuje pravila igre. Mi imamo prilično stare ljude koji ne mogu više raditi tempom kojim rade, trebamo mlade ljude koji bi održavali vozila.

Tu je i pitanje nabavke 50 autobusa preko EU fondova. U kojoj je to fazi?

- Krivo je prenesena moja izjava. Već je prije nekoliko mjeseci potpisan okviran sporazum s predstavnicima grada i ministrom Butkovićem i mi očekujemo da bi ti autobusi trebali doći početkom iduće godine. Vjerujem da će nova gradska uprava donijeti rješenje o kupnji još autobusa i onda bismo se zaista vozili onako kako i treba u gradu Zagrebu.