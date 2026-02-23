Hrvate čeka temperaturni šok, evo do koliko stupnjeva će rasti temperatura ovaj tjedan

Stigla je promjena vremena. Cijeli tjedan živa na termometru penjat će se preko dana i do 17 stupnjeva Celzijevih, vrijeme će biti pravo proljetno, a čak neće ni toliko padati kiša. Ako je suditi prema prognozi za ožujak, slično vrijeme će se nastaviti kroz cijeli mjesec te više ne bi trebalo biti velike hladnoće i minusa.

Danas djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Uglavnom prijepodne uz više oblaka u središnjim i istočnim predjelima rijetko može pasti i malo kiše. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, a na Jadranu mjestimice i jugoistočni. Najviša temperatura zraka većinom između 12 i 17 °C.

Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz mjestimice malo kiše ili poneki pljusak. Poslijepodne osobito na Jadranu postupno smanjenje naoblake. Ujutro lokalno magla, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, poslijepodne prolazno do umjeren sjeveroistočni. Na istoku će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na udare moguće jak. Na Jadranu slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, navečer bura i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu od 6 do 10, a najviša većinom između 11 i 16 °C.

Foto: DHMZ

U srijedu u Dalmaciji umjerena bura i istočni vjetar, poslijepodne u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni kojeg će ponegdje biti i u četvrtak. Toplije od prosjeka za doba godine, osobito danju.

- Od srijede pretežno sunčano, ujutro magla i malo niža temperatura. No dnevna će osjetno porasti, gotovo posvuda iznad 15 °C. Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano. Samo u utorak prolazno oblačnije, na sjeveru moguće i uz malo kiše. U srijedu će u Dalmaciji zapuhati umjerena bura, u četvrtak sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom dijelu slabiji vjetar i povećana vjerojatnost za niske oblake i jutarnju maglu - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.