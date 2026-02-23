Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROLJEĆU SE ŽURI

Hrvate čeka temperaturni šok, evo do koliko stupnjeva će rasti temperatura ovaj tjedan

Zagreb: Sunčano poslijepodne na Jarunu
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
1/4
Autor
Karolina Lubina
23.02.2026.
u 07:09

Od srijede pretežno sunčano, ujutro magla i malo niža temperatura. No dnevna će osjetno porasti, gotovo posvuda iznad 15 °C

Stigla je promjena vremena. Cijeli tjedan živa na termometru penjat će se preko dana i do 17 stupnjeva Celzijevih, vrijeme će biti pravo proljetno, a čak neće ni toliko padati kiša. Ako je suditi prema prognozi za ožujak, slično vrijeme će se nastaviti kroz cijeli mjesec te više ne bi trebalo biti velike hladnoće i minusa. 

Danas djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Uglavnom prijepodne uz više oblaka u središnjim i istočnim predjelima rijetko može pasti i malo kiše. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugozapadni, a na Jadranu mjestimice i jugoistočni. Najviša temperatura zraka većinom između 12 i 17 °C.

Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz mjestimice malo kiše ili poneki pljusak. Poslijepodne osobito na Jadranu postupno smanjenje naoblake. Ujutro lokalno magla, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, poslijepodne prolazno do umjeren sjeveroistočni. Na istoku će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na udare moguće jak. Na Jadranu slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, navečer bura i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu od 6 do 10, a najviša većinom između 11 i 16 °C.

Foto: DHMZ

U srijedu u Dalmaciji umjerena bura i istočni vjetar, poslijepodne u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni kojeg će ponegdje biti i u četvrtak. Toplije od prosjeka za doba godine, osobito danju.

- Od srijede pretežno sunčano, ujutro magla i malo niža temperatura. No dnevna će osjetno porasti, gotovo posvuda iznad 15 °C. Na Jadranu idućih dana pretežno sunčano. Samo u utorak prolazno oblačnije, na sjeveru moguće i uz malo kiše. U srijedu će u Dalmaciji zapuhati umjerena bura, u četvrtak sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom dijelu slabiji vjetar i povećana vjerojatnost za niske oblake i jutarnju maglu - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Ključne riječi
vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!