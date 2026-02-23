Naši Portali
MEĐUNARODNI UGLED

Veliko priznanje: Hrvatski neurokirurg na čelu svjetskog odbora za stereotaksijsku i funkcijsku neurokirurgiju

Foto: KB Dubrava
VL
Autor
Večernji.hr
23.02.2026.
u 00:02

Riječ je o odboru koji okuplja istaknute neurokirurge iz cijeloga svijeta, među kojima su stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Japana, Ujedinjenog Kraljevstva, Brazila, Egipta, Jordana, Urugvaja, Mađarske, Ukrajine, Indije i Rusije

Doc. prim. dr. sc. Fadi Almahariq, neurokirurg iz Kliničke bolnice Dubrava, imenovan je predsjednikom Odbora za stereotaksijsku i funkcijsku neurokirurgiju pri Svjetskom udruženju neurokirurških društava (World Federation of Neurosurgical Societies – WFNS), priopćeno je iz Kliničke bolnice Dubrava.

Kako navode, riječ je o odboru koji okuplja istaknute neurokirurge iz cijeloga svijeta, među kojima su stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Japana, Ujedinjenog Kraljevstva, Brazila, Egipta, Jordana, Urugvaja, Mađarske, Ukrajine, Indije i Rusije. Ističu kako ovo imenovanje predstavlja veliko međunarodno priznanje hrvatskoj stereotaksijskoj i funkcijskoj neurokirurgiji, koja se u KB Dubrava kontinuirano razvija već dugi niz godina.

'Od 2009. godine, kada sam započeo specijalizaciju u Kliničkoj bolnici Dubrava, imao sam čast učiti od svog mentora, prof. dr. sc. Darka Chudija, koji me uveo u područje stereotaksijske i funkcijske neurokirurgije. Tijekom specijalizacije, kao i nakon stjecanja specijalističkog zvanja, dodatno sam se educirao u inozemstvu kako bih stekao međunarodno iskustvo i znanje', istaknuo je doc. prim. dr. sc. Almahariq.

Iz bolnice navode kako Almahariq danas aktivno sudjeluje u razvoju i osnivanju centara za stereotaksijsku i funkcijsku neurokirurgiju diljem svijeta. Tako je, kako ističu, pomogao kolegama u Nišu pri izvođenju prve operacije stimulacije kralježnične moždine za liječenje boli, u Maroku pri prvom postavljanju elektrode za duboku mozgovnu stimulaciju kod pacijenata s Parkinsonovom bolešću, kao i kolegama u Alžiru, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na Kosovu te u Bosni i Hercegovini pri izvođenju složenih neurokirurških zahvata.

Dodaju i kako je organizirao niz stručnih kongresa te sudjelovao kao pozvani predavač na više od 30 međunarodnih skupova. Zajedno s doc. dr. sc. Mitjom Benedičićem iz Slovenije suosnovao je Jugoistočnoeuropsko društvo za stereotaksijsku i funkcijsku neurokirurgiju, u kojem je izabran za dopredsjednika u razdoblju od 2026. do 2028., a potom i za predsjednika u mandatu od 2028. do 2030. godine.

Nova funkcija pri WFNS-u će mu omogućiti daljnji rad na unapređenju neurokirurških metoda na globalnoj razini, edukaciji mladih liječnika te povećanju dostupnosti ovih visoko specijaliziranih zahvata pacijentima diljem svijeta. Riječ je o operacijama koje se primjenjuju kod bolesnika s poremećajima pokreta, poput Parkinsonove bolesti, distonije i esencijalnog tremora, ali i kod pacijenata s epilepsijom, kroničnom boli te tumorima smještenima u funkcionalno osjetljivim dijelovima mozga. 'Posebno sam ponosan što našim pacijentima u Hrvatskoj, u Kliničkoj bolnici Dubrava, možemo ponuditi najsuvremeniju opremu i metode liječenja. Ovo međunarodno priznanje rezultat je dugogodišnjeg rada i suradnje s kolegama u zemlji i inozemstvu, što me dodatno motivira za daljnji profesionalni angažman', naglasio je Almahariq.

Na kraju je zahvalio prof. dr. sc. Luisu Borbi iz Brazila, aktualnom predsjedniku WFNS-a, te prof. dr. sc. Kenanu Arnautoviću iz Sjedinjenih Američkih Država, izabranom predsjedniku za mandat 2027.–2029., na ukazanom povjerenju. Zahvalu je uputio i svojim učiteljima, kolegama i pacijentima, a posebnu zahvalnost izrazio je svojoj obitelji, za koju ističe da mu je najveća potpora. Iz KB Dubrava poručuju kako ovo imenovanje dodatno potvrđuje međunarodni ugled hrvatske neurokirurgije te značaj i doprinos te bolnice razvoju suvremenih i visoko specijaliziranih neurokirurških metoda liječenja.
Ključne riječi
tumori neurokirurg Fadi Almahariq KB Dubrava

