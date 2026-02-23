Uskrsnice do 120 eura: Evo koji gradovi isplaćuju pomoć umirovljenicima

Uoči Uskrsa dio hrvatskih gradova i općina najavio je isplatu jednokratnih novčanih pomoći za umirovljenike. Prema podacima koje prenosi portal Mirovine.hr, uskrsnice će ove godine isplaćivati devet gradova i dvije općine, a iznosi se kreću od 40 do 120 eura, ovisno o mjestu prebivališta i visini mirovine. Među gradovima koji su potvrdili isplatu su Zagreb, Varaždin, Petrinja, Pula, Velika Gorica, Rovinj, Samobor, Zaprešić i Županja. Prošle godine uskrsnice je osigurao čak 91 grad i općina, a pojedine su sredine tada isplaćivale i do 200 eura.

Grad Zagreb isplatit će 100 eura umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 350 eura, pod uvjetom da su ujedno korisnici gradskih novčanih naknada. Najviši iznos uskrsnice 120 eura osigurala je Velika Gorica. Taj će iznos dobiti umirovljenici s mirovinom do 270 eura te korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Umirovljenicima s primanjima između 270 i 390 eura pripast će 65 eura, onima s mirovinom od 390 do 480 eura 50 eura, dok će građani s mirovinama od 480 do 750 eura dobiti 40 eura.

Osim umirovljenika i korisnika nacionalne naknade, Velika Gorica će uskrsnicu isplatiti i korisnicima inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine potpore te korisnicima osobne invalidnine kojima još nije izdano rješenje o inkluzivnom dodatku. Korisnici osobne invalidnine i inkluzivnog dodatka prve razine dobit će 50 eura, dok će korisnici druge i treće razine primiti 40 eura.

U Petrinji će 50 eura biti isplaćeno umirovljenicima čija mjesečna mirovina iznosi do 350 eura, a sredstva će im biti uplaćena na tekuće račune. Grad Pula osigurao je 80 eura za umirovljenike i korisnike nacionalne naknade za starije. U Rovinju će uskrsnice dobiti svi umirovljenici s mirovinama do 800 eura, no točan iznos još nije objavljen. Podsjetimo, za Božić su rovinjski umirovljenici primili 75 eura.

Samobor će isplaćivati uskrsnice u rasponu od 45 do 85 eura, ovisno o visini mirovine. U Varaždinu će iznosi biti između 60 i 65 eura, dok će u Zaprešiću svi umirovljenici dobiti jednokratnih 40 eura. U Županji će 70 eura primiti umirovljenici čije mirovine ne prelaze 600 eura.