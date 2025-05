Ovogodišnji Festival posebno oduševio vrhunskim glazbeno-scenskim programima

Tijekom puna dva dana, sve najbolje i najzanimljivije od hrvatske nematerijalne kulturne baštine i turističkih manifestacija i atrakcija predstavljeno je u svom punom sjaju na više vukovarskih lokacija, a u programima je sudjelovalo čak više od 1000 sudionika. Festival je ove godine bio posebno posvećen djeci i mladima te je mnoštvo programskih sadržaja održano pod motom „Mladi čuvari baštine“ i „Mali kreativci“. Festival je predstavio i zanimljive programe – od programa „Vukovar pleše“, koji je glavni gradski trg pretvorio u veliki plesni podij, do omiljenog programa BAŠTINA.HR tijekom kojeg su se Vukovarcima i gostima grada Vukovara predstavljali KUD-ovi iz svih krajeva Hrvatske. Vrhunac programa BAŠTINA.HR bio je spektakularan dvosatni nastup Folklornog ansambla Zagreb-Markovac, jednog od najistaknutijih amaterskih folklornih ansambala u Hrvatskoj.

Foto: D.Butković, V. Barić

Najmlađi posjetitelji Festivala mogli su uživati u brojnim kreativnim radionicama za djecu, nastupima dječjih zborova i glazbenih škola kao što su El Muzikante i nastupima uličnih performera, a uz to, u Vukovaru su gostovala i dva sjajna festivala za djecu – Festival igračaka iz Ivanić-grada i Mammoth festival iz Mohova, u sklopu kojega se na vukovarskom korzu održala i atraktivna utrka „Kremenko i Kamenko“, jedinstvena utrka drvenim vozilima u koje su djeca vrlo spremno sjela i okušala se u ovom izazovu.

Foto: D.Butković, V. Barić

Ovogodišnji je festival bio poseban i po raskošnom i atraktivnom glazbenom programu. Naime, u subotu 3. svibnja, na Dan grada Vukovara, na glavnoj pozornici na Trgu Republike Hrvatske održan je koncert kojeg će Vukovar još dugo pamtiti - „Put do zvijezda“ koji je koncertni hommage pokojnom Rajku Dujmiću u sklopu kojeg su mlade glazbene zvijezde tijekom dva puna sata pjevale Rajkove evergreene. Od uspješnica „Čuješ li me jel ti drago“, „Najdraže moje“, „Saša“, „Samo mi se javi“, „Rock me baby“, „Neveni žuti, žuti“, „Ja sam za ples“ i mnogih drugih, vrhunski mladi vokalisti oduševili su vukovarsku publiku. Hitove iz pera Rajka Dujmića izvodili su mlada glazbena zvijezda i pobjednica Supertalenta Chriztel Renae Aceveda, Leonardo Rados, Nina Vujević, Lota Knežević, Sofija Makar, Sara Zeba, Ameli Dinarina Šimić, Ana Ajduković i Viktor Kolmar.

Koncert je završen dirljivom izvedbom pjesme „Košulja plava“ koju su mladi pjevači otpjevali zajedno, a pridružila im se i Snježana Dujmić, supruga preminulog glazbenog velikana.

Foto: D.Butković, V. Barić

Sudionici programa „Put do zvijezda“ koji su inače svi sudionici poznatih domaćih talent glazbenih showova nisu samo pjevali, već su pod mentorstvom Aleksandra Kovačevića, producenta i autora ovog festivala, dali svoj doprinos u izradi velike umjetničke instalacije od čipke koja je postavljena na vukovarskom korzu.

„Drago mi je da smo ove godine u programu 'Put do zvijezda' uspjeli okupiti ove sjajne mlade pjevače u Vukovaru u programu kojim smo odali počast djelima našeg velikog skladatelja i glazbenika Rajka Dujmića, a umjetničkom instalacijom koju smo izradili i koja simbolizira zajedništvo ujedno želimo promovirati i čipkarstvo, koje se također nalazi na UNESCO-ovoj listi nematerijalne kulturne baštine“, naglasio je Aleksandar Kovačević.

Foto: D.Butković, V. Barić

Uz koncert „Put do zvijezda“, Vukovar je ove godine imao priliku uživati u dva dodatna nezaboravna koncerta jakih imena hrvatske glazbene scene – prvu festivalsku večer, na prepunom Trgu Republike Hrvatske, svoj je prvi koncert u Vukovaru održala grupa Dalmatino. Popularni Splićani tom su prigodom čestitali Dan grada Vukovara, uz veliki vatromet, a potom zapjevali svoje brojne hitove koje je publika spremno pjevala od prve do posljednje pjesme.

Jučerašnji koncert kojim je završen 7. Festival „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ također je bio glazbena premijera i prava glazbena poslastica – Vukovarkama i Vukovarcima je pjevala Nina Badrić, a glazbena diva se više puta tijekom koncerta od srca zahvalila što konačno i po prvi put ima priliku zapjevati u Vukovaru. Nina je cjelovečernjim glazbenim programom oduševila publiku najrazličitijih generacija i svojim moćnim vokalom i energičnim scenskim nastupom privela kraju još jedno izdanje ove omiljene i tradicionalne vukovarske manifestacije.

Foto: D.Butković, V. Barić

Na ovogodišnji se Festival sinoć osvrnula i direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić: „Iznimno sam zadovoljna ovogodišnjim izdanjem koji se proteklog vikenda održao u Vukovaru. Festival je još jednom potvrdio koliko je važno očuvanje i njegovanje naše bogate kulturne baštine, ne samo kao podsjetnik na prošlost, već i kao živi dio našeg identiteta koji nas povezuje. Veliki odaziv posjetitelja, sudionika i izlagača iz različitih dijelova Hrvatske pokazuje da postoji snažan interes i ljubav prema tradiciji, običajima i plesu. Posebno me raduje što su i ove godine među sudionicima i publikom bili mnogi mladi ljudi, što nam daje nadu da će se ova vrijedna baština prenositi i na buduće generacije te što je ovaj festival mnogim sudionicima pružio priliku promocije i prezentacije onog najboljeg iz njihovog kraja. Zahvaljujem svima koji su svojim trudom doprinijeli uspješnoj organizaciji – od sudionika, do partnera i posjetitelja. Vukovar je ovim festivalom još jednom pokazao svoje srce i otvorenost prema različitostima koje nas obogaćuju“, zaključila je Marina Sekulić.