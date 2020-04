Ostojićeva majka štićenica splitskog doma: '15 dana znate da su ljudi ugroženi'

Korisnici Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu evakuiraju se zbog pojave koronavirusa. Pozitivno je 10 štićenika Doma, a evakuirano je njih 42. Štićenike se prebacivalo u Respiratorni centar Križine.

Oko cijele situacije oglasio se bivši ministar Rajko Ostojić čija je majka štićenica ovog doma.

Na svojem je Facebook profilu napisao:

"Evo kako nas lažu! Ušutkavaju novinare! Bravo HDZ! To se od vas i očekuje. Niste bez razloga tamo stavili 'poraženog' gradonačelnika Omiša koji za Novu izjavi – deset dana imaju simptome. To se prevede u 'par' dana! Istina je da 15 dana znate da su ljudi ugroženi! I čekali ste da vam se ne pokvari statistika.

Majka mi je u tom domu i nikad nismo prekršili pravilo ni upute. Vama na dušu! Kako je Božinović rekao – nećemo zaboraviti kako se tko ponašao u ovoj krizi!", napisao je Ostojić.

Splitski SDP zatražio je inspekciju u splitskom Domu za starije osobe u Vukovarskoj ulici te da se u svim domovima za starije i nemoćne u tom gradu provodi tjedno testiranje svih štićenika.

Upozorili su kako zabrinjavajuće zvuči izjava ravnatelja tog Doma Ivana Škaričića kako su štićenici prije desetak dana počeli imati čudne simptome što je kulminiralo povišenom temperaturom kod čak 15 štićenika.

"Nažalost, rezultati testiranja pokazali su da su bolesni od COVID-19 kod 10 štićenika dok se daljnji rezultati očekuju danas u toku dana. Neshvatljivo je da je prošao toliki broj dana od početnih simptoma koji bi mogli naslućivati na zarazu koronavirusom sve do samog testiranja. To je, nažalost, dovelo do širenja zaraze i ugroze zdravlja mnogih štićenika."

Zbog svega navedenog, SDP traži da se provede inspekcijski nadzor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i da se analizira postupanje ravnatelja i djelatnika ustanove kako bi se nedvosmisleno utvrdilo je li riječ o propustu ustanove ili možda epidemiološke službe.

"Kako štićenici Doma spadaju u rizičnu skupinu te su izloženi velikom riziku ako dođe do zaraze, predlažemo da se u svim domovima za starije i nemoćne na području Splita provode redovito testiranja na tjednoj bazi i to svih štićenika bez iznimki kako bi se smanjila opasnost od širenja ovog virusa ili se detektirala na vrijeme", priopćio je SDP uz poruku: "Budimo odgovorni prema našim starijima i čuvajmo njihovo zdravlje".