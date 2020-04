'Tražili smo prije 10-tak dana da se u domovima za starije prati i stanje osoblja'

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera Krunoslav Capak u Novom danu na N1 televiziji odgovara na pitanja o koronavirusu. U Hrvatskoj su 1.282 osobe zaražene koronavirusom, a njih 167 je ozdravilo, dok je 18 preminulo.

Što se dogodilo u Domu u Splitu?

– Nažalost, dogodio se proboj virusa u dom za umirovljenike. Ono što iz prve ruke znam da već nekoliko dana je bilo nekoliko bolesti među štićenicima doma, radi se o jednom katu, epidemiolozi su nakon preliminarne snimke situacije dali na testiranje nekoliko briseva. Svih 10 je ispalo pozitivno, još ima nekoliko njih koji imaju blage simptome. Nitko nije životno ugrožen bio. Zaključili smo da bi najbolje bilo da se njih evakuira iz doma u bolnicu gdje još ima dovoljno prostora za izolirane pacijente.

Hoće li biti svi testirani, što je s djelatnicima?

– Nemam još potpunu sliku, jučer do ponoći smo komunicirali provođenje hitnih mjera, ministar Beroš je na putu prema Splitu, dobit ćemo sve detaljne informacije na temelju kojih ćemo pružiti savjet kolegama u Splitu.

Kako je došlo do širenja zaraze?

– Moguće je to bilo u svakom trenutku, bolest je vrlo komplicirana, iznenadi nas tamo gdje najmanje očekujemo. Postoji više varijanti kako se to dogodilo, možda netko od osoblja ili na neki drugi način. Prije desetak dana smo pojačali upute za Domove, rekli smo da nema posjeta, izlazaka štićenika i da se prati pažnja na osoblje, ako netko od štićenika dobije temperaturu da se odmah zatraži epidemiološka pomoć.

Rekao je i kako oni nisu znali da su štićenici imali više dana temperaturu.

VIDEO Evakuacija Doma za starije i nemoćne u Splitu

Koja bi iduća mjera mogla biti koja bi se mogla popustiti ako to dopusti epidemiološka situacija?

– Otvaranje tržnica smo dopustili pod posebnim uvjetima, neće izgledati kao što su izgledale prije. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati, bit će ograničen ulaz. Ako bude problema, možemo vratiti mjeru zatvaranja tržnica. Prva sljedeća mjera mogla bi biti također neka od omogućavanja proizvodnje i plasiranja proizvoda na tržište.

Vrhunac epidemije od 18. do 25. travnja?

– Bilo kakva prognoza je nezahvalna. Rekli smo više puta da je sljedećih nekoliko dana i tjedana ključno za epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

Je li konačno rješenje kolektivni imunitet i može li nas spasiti novih mjera ako se virus na jesen vrati?

– Svi koji su govorili da je rješenje kolektivni imunitet, su tu teoriju napustili. Bolest je nepredvidiva, smrtonosna, ona smrtnost koju smo imali u Kini je veća u Italiji i drugim zemljama koje imaju bolji sustav od Kine. I Trump je drastično promijenio retoriku i mjere koje provodi. Moramo provoditi mjere da smanjimo broj oboljelih i prilagodimo sustav liječenju najtežih slučajeva. Smatramo da smo se dobro pripremili i da imamo dovoljno rezervi u zdravstvenom sustavu.

Capak je rekao kako trenutačno nema zdravstvenih djelatnika na respiratorima u Hrvatskoj.

Kada se namjerava krenuti s testovima koji bi pokazali koliko je ljudi preboljelo COVID-19?

– Pripremamo serološke testove da vidimo kakva nam je situacija s osobama koje su preboljele COVID u našem okružju, točan početak ne mogu reći jer se još radi na kvaliteti tih testova, vrlo skoro ćemo imati neke rezultate na temelju kojih ćemo zaključiti kada ćemo krenuti s tim. Bilo je u medijima da je Capak rekao da će testirati cijelu naciju, to Capak nikad nije rekao. To se radi presjek, nikad nećemo to raditi na cijeloj populaciji nego na jednom dijelu populacije. To ćemo vrlo skoro pokrenuti.

Kada ćemo imati više testiranja?

– Mi smo procijnenili da nema neke koristi od vrlo širokog testiranja. Najbolje pokazuje to Italija. Mi mislimo da smo postavili stvari optimalno, testiramo sve koje smo mislili testirati, nije bitno testiranje, nego dobra procjena. Imamo kapaciteta da testiramo i više i to sad radimo, sad testiramo 600-700 dnevno, to je sasvim dovoljno.

Jesu li pozitivni i dalje samo kontakti kontakata ili?

– U puno slučajeva ne znamo kako je došlo do zaražavanja, no treba pričekati nekoliko dana da se mreža može zatvoriti. Šuno ljudi se sjeti nakon nekoliko dana da su bili u pošti ili banci i da su sreli toga i toga. Ima nekoliko slučajeva gdje ne znamo na koji način se čovjek zarazio, no rekao bih da je to rijetko.

Hoće li se epidemija vratiti na jesen?

– Kapljični način širenja se preko ljeta smanjuje, kontaktni ostaje. Nadamo se da će se tijekom ljeta značajno smanjiti ili prestati širenje. A možda i nestane, kao SARS. Treba proći dovoljno vremena da se stekne kolektivni imunitet. Moguć je i scenarij da uzme sezonstvo, kao gripa. Može i mutirati, kao gripa, postoje različiti scenariji, nitko ne zna kako će završiti.

VIDEO Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kad bi mogla završiti pandemija