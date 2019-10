Osam godina od nesreće, još bez presude

Put do pakla popločen je najboljim namjerama. Poslovica je to primjenjiva na mnogočemu, pa i na Zakonu o kaznenom postupku (ZKP). Kada je 1. rujna 2011. tada novi ZKP stupio na snagu, intencija mu je bila da se sudski postupci ubrzaju, odnosno da se spisi po sudovima ne razvlače godinama. No da su dobre namjere jedno, a praksa nešto sasvim drugo, vidi se na primjeru prvog predmeta u kojem je istraga vođena po tom novom ZKP-u.

Pokosio ih na nogostupu

Riječ je o nesreći koja se 1. rujna 2011. malo poslije 12 sati dogodila na križanju Ozaljske, Nehajske i Okićke ulice u Zagrebu. U nesreći su poginuli majka i sin, Neda (49) i Ivan Bujević (18). Dok su stajali na semaforu i čekali da im se upali zeleno svjetlo kako bi prešli cestu, na njih je Porsche Cayenneom naletio Mladen Guštin. Koju godinu kasnije Guštin je optužen za tu nesreću, a s njim je suoptužen i Damir Strmečki. No osam godina kasnije, postupak protiv njih dvojice još nije okončan. I pitanje je kada će biti jer Guštin ima ozbiljnih zdravstvenih problema, zbog čega je prošli tjedan na zagrebačkom Županijskom sudu odgođeno pripremno ročište.

Razloga zašto taj postupak traje osam godina je više. Za početak, cijelu priču pratio je niz kontroverzi, a jedna od njih je bila i koliki je obol nesreći dao Strmečki koji je upravljao s A8 te je na križanju Ozaljske udario u Guština, prije no što je on završio na nogostupu gdje je usmrtio pješake. Nadalje, problem je bila i brzina kojom se Guštin kretao jer su trojica vještaka različito o tome iskazivala.

Zbog svih tih nedoumica, sud je optužnicu, podignutu u listopadu 2011., tri puta vraćao tužiteljstvu na doradu. U prva dva navrata bio je optužen samo Guštin, koji je nakon nesreće bio i pritvoren jer je prije toga bio višestruko evidentiran kao prometni prekršitelj. Na koncu je optužen i Strmečki, a suđenje im je počelo u siječnju 2015. na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Neke su rasprave odgođene zbog bolesti jednog ili drugog optuženika, na spisu su se izmijenila trojica sudaca, no ipak je saslušano više svjedoka.

Promjena nadležnosti

I kada se činilo da bi ta tragična priča mogla dobiti barem nepravomoćni sudski epilog, donesen je novi Kazneni zakon koji je pooštrio kazne za izazivanje prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama. Umjesto dosadašnjih 12 godina, maksimalna kazna podignuta je na 15 godina zatvora, pa zbog te zakonske izmjene postupak više nije bio u nadležnosti Općinskog kaznenog suda u Zagrebu koji je dotad vodio proces, već je morao biti prebačen na Županijski sud u Zagrebu.

To se, po zakonu, moralo napraviti jer općinski sudovi sude samo za djela za koja je predviđeno izricanje maksimalnih 12 godina zatvora. Ako se optuženiku može izreći veća kazna, spis prelazi na viši sud, gdje cijeli postupak počinje ispočetka. A kada će novo suđenje početi, zasad je teško reći.