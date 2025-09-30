Orobio pet taksista stranih državljana pa se branio: Ostao sam bez posla pa sam odlučio činiti kaznena djela

J. B. (30) nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora zbog pet razbojstva koja je počinio nad taksistima, stranim državljanima tijekom srpnja 2024. u Zagrebu. U svoje "pohode", išao je s jednom ili više nepoznatih osoba, a modus operandi bio im je uvijek isti:, naručili bi taksi, kada bi taksi došao, taksistu bi rekli da ih odveze na određenu adresu, a onda bi mu J. B. u nekom trenutku stavio nož pod vrat ili bi mu zaprijetio predmetom nalik na pištolj. Zaprijetio bi uplašenom taksistu:

- Give me the money or I will shoot you! (Daj mi novac ili ću pucati u tebe)

Potom bi uzeo novac te sa svojim supočiniteljima pobjegao.

Pojedinačno je J. B. za četiri razbojstva dobio po godinu zatvora, za jedno tri, pa mu je na koncu izrečena jedinstvena kazna od četiri godine zatvora. U istražnom je zatvoru od srpnja lani, što mu je uračunato u kaznu, a na ime imovinsko pravnih zahtjeva oštećenih taksista dužan im je nadoknaditi pričinjenu štetu u ukupnom iznosu od 2516 eura. Kako je J. B. nezaposlena osoba, bez prijavljene adrese, oslobođen je plaćanja troškova sudskog postupka.

Osim J. B. u ovom postupku je bio optužen i jedan maloljetnik u odnosu na kojeg je postupak razdvojen. J. B. je priznao to za što ga se tereti. - Tijekom svibnja i lipnja 2024. bio sam zaposlen na crno, i tako sam ostvarivao prihode potrebne da bih se uzdržavao. Živio sam kod prijatelja i davao mu za režije i hranu. Kako mi poslodavac nije redovito isplaćivao plaću, prestao sam raditi. Nisam imao za hranu, pa sam odlučio činiti kaznena djela. Svjestan sam da sam pogriješio. Kada mi je bilo 20, otac me izbacio iz kuće i od tada se sam uzdržavam i to uglavnom radeći na crno. Nisam imao redovite prihode, pa se znalo dogoditi i da spavam u parku na klupici. Žao mi i kajem se. Spreman sam se ispričati žrtvama i nadoknaditi im štetu - branio se J. B.

Priznanje i kajanje, te spremnost da se ispriča žrtvama i nadoknadi im štetu te neosuđivanost su mu cijenjene kao olakotne okolnosti. Olakotnim mu je cijenjeno i što mu je motiv za činjenje kaznenih djela bila teška materijalna situacija. Po stavu vještaka, J. B. je osoba koja ima dijagnosticiran poremećaj ponašanja i mentalne poremećaje zbog uporabe kanabinoida te je u vrijeme počinjenja djela za koja se teretio bio smanjeno ubrojiv.

Otegotnim mu je cijenjeno to što je djela počinio u svega nekoliko dana, što ih je počinio s izravnom namjerom i na štetu stranih državljana koji su iz egzistencijalnih razloga došli u Hrvatsku te koji su orobljeni na svom radnom mjestu, što je sud cijenio podmuklim.