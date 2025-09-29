Naši Portali
Policija traži vašu pomoć! Biciklist teško stradao u Zagrebu: Pao je preko zaštitne ograde, s visine od oko 3,3 metra

Zagreb: Golub odmorio na kota?u bicikla
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.09.2025.
u 15:49

Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192

Zagrebački policajci trebaju pomoć građana. "U nedjelju 28. rujna oko 10.50 sati u Zagrebu, na zapadnom nogostupu postavljenom iznad Zagrebačke ceste dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao vozač bicikla koji je, iz zasad neutvrđeno razloga, pao preko zaštitne ograde, s visine od oko 3,3 metra, na kolnik Zagrebačke ceste, stotinjak metara sjevernije od Tomislavove ulice.

U prometnoj nesreći vozač bicikla teško je ozlijeđen. Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192", napisali su u priopćenju.
