Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
'ULOV' U ZAGREBU

Zaustavili ga jer je ušao u suprotni smjer kružnog toka. Završio je u zatvoru, napravio je još niz prekršaja

Zagreb: Policija na Trgu kralja Tomislava
Antonio Jakus/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.09.2025.
u 10:11

Od vozača je privremeno oduzet osobni automobil dok je vozač uhićen te sljedećeg dana doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Nakon saslušanja sutkinja mu odredila zadržavanje u trajanju do 15 dana

U nedjelju 28. rujna 2025. godine oko 21.15 sati na području Dubrave u Ulici kneza Branimira u nadzoru prometa zatečen je 32-godišnjak kako upravlja osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se u smjeru juga.

Obavljenim nadzorom vozila i vozača policijski su službenici utvrdili da je vozač upravljao vozilom Ulicom Roberta Škrnjuga te dolaskom do otprilike 5 metara od kružnog toka zaobišao je vozilo te ušao u suprotni smjer kružnog toka, nadalje je utvrđeno da upravlja vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilima B kategorije. Također, upravljao je vozilom dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Nadalje, vozač kod sebe nije imao osobnu iskaznicu te za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Policija je u optužnom prijedlogu predložila kaznu zatvora od 90 dana, zadržavanje zbog ponavljanja prekršaja, novčanu kaznu u iznosu od 8000 eura, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 24 mjeseca te trajno oduzimanje osobnog automobila.

Od vozača je privremeno oduzet osobni automobil dok je vozač uhićen te sljedećeg dana doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Nakon saslušanja sutkinja mu odredila zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je odveden u Zatvoru u Zagrebu, a presuda će biti donesena naknadno.

Ključne riječi
Zagreb policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još