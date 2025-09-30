Zaustavili ga jer je ušao u suprotni smjer kružnog toka. Završio je u zatvoru, napravio je još niz prekršaja

U nedjelju 28. rujna 2025. godine oko 21.15 sati na području Dubrave u Ulici kneza Branimira u nadzoru prometa zatečen je 32-godišnjak kako upravlja osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se u smjeru juga.

Obavljenim nadzorom vozila i vozača policijski su službenici utvrdili da je vozač upravljao vozilom Ulicom Roberta Škrnjuga te dolaskom do otprilike 5 metara od kružnog toka zaobišao je vozilo te ušao u suprotni smjer kružnog toka, nadalje je utvrđeno da upravlja vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilima B kategorije. Također, upravljao je vozilom dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije.

Nadalje, vozač kod sebe nije imao osobnu iskaznicu te za vrijeme vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Policija je u optužnom prijedlogu predložila kaznu zatvora od 90 dana, zadržavanje zbog ponavljanja prekršaja, novčanu kaznu u iznosu od 8000 eura, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 24 mjeseca te trajno oduzimanje osobnog automobila.

Od vozača je privremeno oduzet osobni automobil dok je vozač uhićen te sljedećeg dana doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Nakon saslušanja sutkinja mu odredila zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je odveden u Zatvoru u Zagrebu, a presuda će biti donesena naknadno.