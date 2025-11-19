Naši Portali
DRAMA U CENTRU KALESIJE

Opsadno stanje u BiH: Odjekivali pucnjevi nakon pljačke zlatarnice, širi se snimka. Jedan od napadača izbačen iz auta mrtav?

policija Bosna
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
19.11.2025.
u 10:21

Brojne policijske agencije u Tuzlanskom kantonu i šire tragaju za napadačima. U akciju su uključeni i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske i Granična policija BiH, a obaviještena su i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova.

Mediji u BiH izvještavaju o pucnjavi u centru Kalesije gdje je došlo do pljačke zlatarnice. Jedan od napadača pronađen je mrtav. Prema neslužbenim informacijama, njegovo tijelo su ostali napadači izbacili iz automobila tijekom bijega. Portal Klix.ba došao je do snimke pucnjave koja se dogodila jutros u centru Kalesije. Na snimci se vide policajci kako pucaju na vozilo u pokretu u kojem se nalaze osobe koje su pokušavale opljačkati zlatarnicu.

Iz Uprave policije MUP-a TK za Klix.ba jutros nisu mogli potvrditi da li su napadači otvorili vatru na policijske službenike. Kažu, to će biti poznato nakon očevida.  Za sada nije poznato ima li ozlijeđnih u automobilu na koji je pucano.

Brojne policijske agencije u Tuzlanskom kantonu i šire tragaju za napadačima. U akciju su uključeni i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske i Granična policija BiH, a obaviještena su i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova.

Policija je blokirala područje i istraga je u tijeku. Pucnjava se dogodila odmah pored osnovne i srednje škole te u blizini kafića i drugih trgovina.
Ključne riječi
pucnjava BiH

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
Maslac
10:39 19.11.2025.

Pa naci ce ih preko mrtvoga i baznih stanica njihovih mobitela!

