Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POMALO BIZARNO

VIDEO Širi se snimka nevjerojatne nesreće u BiH: Pogledajte što je ovaj vozač napravio

Screenshot/Facebook
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
13.11.2025.
u 16:26

Nema informacije o ozlijeđenima, a nije ni poznato zašto je vozač vozio na taj način.

U četvrtak je u BiH došlo do nesreće koja je pomalo bizarna, a dogodila se kod autoceste u blizini Doboj Juga. Internetom se sada počela širiti snimka koju je objavio ATV Banja Luka


.

Naime, vozač kamiona vozio se s podignutom prikolicom ispod autoceste, a zatim velikom brzinom udario u nadvožnjak. Na kamionu je nastala velika materijalna šteta, nema informacije o ozlijeđenima, a nije ni poznato zašto je vozač vozio na taj način. 

Ključne riječi
BiH nesreća nadvožnjak kamion

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
16:35 13.11.2025.

Koja je to cesta...nigdje stupića pored ceste. to je po noći klaonica!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja