VIDEO Širi se snimka nevjerojatne nesreće u BiH: Pogledajte što je ovaj vozač napravio

U četvrtak je u BiH došlo do nesreće koja je pomalo bizarna, a dogodila se kod autoceste u blizini Doboj Juga. Internetom se sada počela širiti snimka koju je objavio ATV Banja Luka.



Naime, vozač kamiona vozio se s podignutom prikolicom ispod autoceste, a zatim velikom brzinom udario u nadvožnjak. Na kamionu je nastala velika materijalna šteta, nema informacije o ozlijeđenima, a nije ni poznato zašto je vozač vozio na taj način.