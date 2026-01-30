Ukrajinci preciznim udarom uništili kineski raketni sustav u rukama ruskih snaga

Pripadnici ukrajinske Državne granične službe, u suradnji s Obrambenim snagama, na južnom dijelu bojišnice onesposobili su višecijevni raketni sustav Tip 63 kineske proizvodnje koji je bio u uporabi ruskih postrojbi, piše Ukrainska Pravda.

Prema službenim informacijama Državne granične službe, operateri bespilotnih letjelica uspjeli su otkriti lokaciju sustava Tip 63, koji su ruske snage nastojale prikriti od izviđanja. Preciznim djelovanjem drona cilj je pogođen, nakon čega je došlo do snažne eksplozije uslijed detonacije streljiva.