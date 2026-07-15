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Ministar Vlajčić:

Mljekarima 500.000 eura zbog kuge malih preživača

Žmin: Obitelj Orbanić u mljekari Latus proizvodi razne sireve i mliječne proizvode
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Autor
Jolanda Rak Šajn
15.07.2026.
u 17:40

Visina potpore određivat će se prema nastalom gubitku, na temelju službenih podataka o proizvodnji i prosječnoj otkupnoj cijeni mlijeka

Kako bi se očuvala proizvodnja mlijeka u zonama ograničenja zbog pojave kuge malih preživača, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić najavio je program potpore za oko stotinu gospodarstava u ukupnoj vrijednosti od 500 tisuća eura.

Podsjetimo, od početka lipnja na području Hrvatske potvrđeno je 11 izbijanja te visokozarazne virusne bolesti ovaca i koza (kategorije A) koja uzrokuje veliku smrtnost – šest na području Grada Daruvara, jedno na području grada Čazme, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te četiri na području općine Voćin u Virovitičko-podravskoj županiji. Stoga će se proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka nadoknaditi gubici nastali zbog provedbe veterinarskih mjera za suzbijanje bolesti. Program obuhvaća proizvođače u zonama zaštite, nadziranja i dodatnim zonama ograničenja kojima je privremeno onemogućen redoviti otkup mlijeka. Visina potpore određivat će se prema stvarno nastalom gubitku, na temelju službenih podataka o proizvodnji i prosječne otkupne cijene mlijeka.

– Od prvog dana pojave kuge malih preživača jasno smo poručili da ćemo poduzeti sve potrebne mjere kako bismo zaštitili stočarski sektor i osigurali egzistenciju ljudi koji od njega žive. Veterinarske mjere bile su nužne za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti, no jednako je važno osigurati proizvođačima uvjete za nastavak proizvodnje nakon ukidanja ograničenja. Ovim Programom država prvi put izravno nadoknađuje gubitke proizvođačima ovčjeg i kozjeg mlijeka nastale uslijed provedbe mjera za suzbijanje bolesti te potvrđuje svoju ulogu pouzdanog partnera hrvatskim stočarima u kriznim okolnostima – rekao je ministar Vlajčić.

Kuga malih preživača (A) prvi se put u Hrvatskoj pojavila u prosincu 2025. Bolest se lako širi izravnim kontaktom među životinjama te neizravno putem kontaminirane opreme, vozila, odjeće i obuće. S ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite domaćeg ovčarskog i kozarskog sektora, trenutačne mjere kontrole u zonama zaštite, nadziranja i ograničenja, među ostalim, uključuju zabranu premještanja ovaca i koza i njihovih proizvoda, uvjete za klanje i postupanje s mesom, kao i uvjete za prikupljanje, preradu i stavljanje na tržište sirovog mlijeka te postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla.

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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ograničeno je i klanje ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše deset životinja godišnje kako bi se spriječila zlouporaba klanja i nezakonito stavljanje mesa na tržište. Istodobno su na području cijele RH propisane obvezne biosigurnosne mjere u svim objektima s kozama i ovcama te je pojačan nadzor pošiljaka iz država u kojima je potvrđena bolest. Europska komisija je 17. lipnja 2026. usvojila uredbu kojom se uz zone zaštite i nadziranja te dodatnu zonu ograničenja zabranjuje premještanje ovaca i koza s cijelog područja RH.

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Ključne riječi
Kuga malih preživača David Vlajčić

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